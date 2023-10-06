MS hastalığı yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır.

MS Hastalığı Nasıl Meydana Gelir?

MS Hastalığı (Multipl skleroz), bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır ve miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebilir. Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir.

Multipl skleroz hastalığın başında teşhiş edilmesi zor bir hastalıktır çünkü genellikle belirtileri gelip geçicidir ve bazen aylarca görünmeyebilirler.

MS'nin kesin sebebi bilinmiyor. Genetik faktörlerden çocukluktaki enfeksiyonlara kadar bir sürü faktör bunda rol oynayabilir.

MS hastalığının belirtileri nelerdir?

Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.

Multipl Skleroz semptomları şunlar olabilir:

- Bir ya da daha fazla uzuvda uyuşma ya da zayıflık

- Genellikle tek bir gözde ve sıklıkla göz hareketi esnasında (optik nörit) kısmi ya da tam görme kaybı,

- Çift görme veya bulanık görme

- Vücudun bazı bölgelerinde ağrı ya da karıncalanma

- Belirli baş hareketleri ile ortaya çıkan elektrik-şoku hissi

- Tremor, koordinasyon eksikliği veya düzgün yürüyememe

- Geveleyerek konuşma

- Yorgunluk

- Baş dönmesi

- Isı hassasiyeti multipl skleroz olan kişilerde yaygındır. Vücut ısısındaki küçük artışlar multipl skleroz belirtilerini tetikleyebilir ya da kötüleştirebilir.

- Multipl skleroz olan pek çok kişi özellikle hastalığın başlangıç aşamalarında, tekrarlayan semptomları yaşar ve sonrasında bu semptomlarda kısmen ya da tamamen hafifleme görülür.