​Muhabbetin yanına çay ve kek yakışır

Çayın, kahvenin yanında en sevdiğimiz ikramlıklardan biridir kek. Çeşit çeşit ve her biri birbirinden lezzetli bu tatlı ekmeklerin atasını Neolitikte kızgın taşların üzerinde pişen ballı tahıllı ekmeklerde arayan uzmanlar da var. Bildiğimiz kadarıyla kek, tatlı bir ekmek çeşidi olarak Mısır ve Hitit çağından beri yapılıyor. Bal, fındık, ceviz gibi malzemelerle tatlandırılan bu ekmekler çoğu zaman mayalı hazırlanıyordu. «Kek» kelimesi etimolojik olarak eski İskandinav dilinden, Vikinglerden geliyor.

Eski Yunan’da ise yumurta, süt, bal, fındık,un karışımlarından yapılan bu tatlı yiyeceklere plakous adı veriliyordu. Ayrıca düz ve yoğun bir kek olan «satura» adlı bir yiyecekte yapıyorlardı. Bugünkü formuna en yakın sünger dokulu kekler ise çırpılmış yumurta ile mayalanmış sünger keklerin ana vatanı İspanya olduğu düşünülüyor. Bugün yediğimiz kekleri icat edenlerinse Amerikalı aşçılar olduğu düşünülüyor.

İKRAMLIK KEKLER

Sanayi devrimi ile birlikte artık paketlenen, dükkanlarda satılmaya başlanan kekler, ailenin bir araya geldiği saatlerde tüketmek veya misafirlere ikram edilmek için hazırlanan en lezzetli hamur işlerinden biridir. Kakaolu, çikolatalı, elmalı, vanilyalı, tek porsiyonluk, büyük ve kremalı çeşit çeşit hazırlanabilen keklerin farklı yapım teknikleri var. Biz tiramisu, cheseecake gibi farklı kültürlerin keklerini de tattık ve kendi kültürümüze uyarlayıp bambaşka birer lezzete dönüştürdük. Bugün, bildiğimizden biraz daha farklı kek çeşitlerine bakıp kıtalar arasında dolaşalım ve dünyanın dört bir yanında kekin örneklerini inceleyelim istiyorum. Her ne kadar keke Türk kadınının dokunuşu onu bambaşka bir lezzete kavuşturmuş olsa da belki siz de evde dener ve mutfağımızın lezzetlerine yeni tatlar eklemek için ilham alırsınız. Sağlıklı, mutlu bir pazar diliyorum.

Medovik (Rus Ballı Keki)

MALZEMELER:

-1 su bardağı toz şeker

-2 yumurta

-1/4 su bardağı tereyağı

-2 yemek kaşığı bal

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-2 çay kaşığı kabartma tozu

-3 su bardağı çok amaçlı un

KARAMEL KREMA DOLGUSU:

-500 ml krema

-5 yemek kaşığı toz şeker

-3 yumurta

-2 yemek kaşığı bal

-1/4 su bardağı tereyağı

YAPILIŞI:

1 su bardağı toz şeker ve 2 yumurtayı çırpıp bir kenara koyalım. Bir tencerede tereyağını kısık ateşte eritelim, bal, yumurta ve şeker karışımını ekleyelim, çok kısık ateşte köpürene kadar çırpıp ateşten alalım. İçine unu ve kabartma tozunu eleyelim ve ele yapışan kurabiye hamuru kıvamında bir hamur elde edelim. Hamuru beş eşit parçaya bölelim. Her bir hamuru bir tabak veya tencere kapağıyla ölçerek eşit yuvarlaklar şeklinde merdane ile açalım.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Ayrı bir yerde karamelli krema dolgusunu hazırlamak için tavaya şekeri ilave edip eritelim. Bal ekleyelim ve karamelize edelim. Yumurta sarılarını, kremayı ve tereyağını ekleyelim, iyice karıştıralım. Buzdolabında dinlendirelim. Hazırladığımız kek yapraklarının arasına kremamızı sürerek bütün katları üst üste dizelim. Kalan kremayı kekimizin üzerine sürebiliriz. Hazırladığımız keki bir gece buzdolabında dinlendirirsek daha da lezzetli olacaktır. Afiyet olsun.

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Angel Cake (Melek Kek)

MALZEMELER:

-5 yumurta akı

-1 su bardağı un

-1 paket vanilya

-Bir fiske tuz

-1 yemek kaşığı limon suyu

-1,5 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI: