Müslüm filmi hayatımın dönüm noktalarından oldu: Yaşadıklarımız arasında benzerlikler var

Henüz 12 yaşında katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanıdığımız şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, ardından katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında finale kalarak birinciliği elde etmişti. Ona asıl ününü ise rol aldığı Müslüm filmi getirmişti. Merhum Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı filmde, arabeskin kralının çocukluğunu canlandıran Kendirci, birden bire tüm Türkiye’nin tanıdığı ve merak ettiği bir isim haline geldi.

Kendirci, Müslüm filminden önce ise bir komedi filmi olan Bana Masal Anlatma’da tamirci çırağı rolünü üstlenmişti. Pandemi sürecinde çekimlerine ara verilen TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde gördüğümüz Kendirci’nin rol aldığı son filmi Mahalleden Arkadaşlar da vizyonu tarihi ertelenen filmlerden biri oldu.

Kendirci, editörümüz Fatma Çelik'in sorularını yanıtladı.

Yeni Şafak’ın Instagram hesabında yayınlanan Karantina Sohbetleri’ne katılan başarılı şarkıcı, önemli açıklamalar yaparak pandemi sürecinde neler yaptığını anlattı.

Yayın sonunda takipçilerimizin isteğini kırmayan bir uzun hava okudu.

Şampiyon dizisinin çekimlerinin başladığını, ancak kendisinin diziden ayrıldığını duyuran Kendirci, kariyerinin başlangıç noktası olan yarışmalar ile Müslüm filmine nasıl dahil olduğundan da bahsetti. O Ses Türkiye’de elde ettiği birinciliğin çok kıymetli olduğunu belirten Kendirci, aklında oyunculuk yokken birden sinema setlerine geçişini de anlattı. Müslüm filminin hayatının dönüm noktalarından olduğunu söyleyen Kendirci, Müslüm Gürsel ile hayatı arasında benzerlik olduğunu anlatırken ailecek madddi olarak zor günlerden geçtiğini belirti. Kendirci’nin şu an için kendine koyduğu hedef ise annesine bir ev almak.

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Ailesine olan bağının çok önemli olduğunu her defasında vurgulayan Kendirci, “Bu hayatta anne ve babamın hakkını asla ödeyemem” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌Annemin ve babamın hakkını asla ödeyemem 📌Haksızlık ve saygısızlığa tahammül edemem 📌Müslüm Gürses’in hayatı ile kendi hayatım arasında benzerlikler var 📌Pandemi sürecinde iki şarkı yaptım O Ses Türkiye yarışmasında birinci olup Müslüm filminde gösterdiği performansı ile herkesin takdirini toplayan @sahinkendirciofficiall editörümüz @fatcelik ‘in konuğu oldu. REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Haz, 2020, 10:56öö PDT )

Kendirci ile yayının tamamını Instagram hesabımızdaki videodan izleyebilirsiniz.

OYNAT 03:31 Müslüm filminden çıkanlar soluğu mezarlıkta alıyor 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'i sevenleri kabri başında yalnız bırakmıyor. Büyük bir beğeni toplayan Müslüm filminden çıkan birçok kişi soluğu Müslüm Gürses'in mezarı başında alıyor. BiP'te paylaş

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