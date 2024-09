Mutfağımızı sağlıklı ve güvenli kılmanın yolları

Çiğ et veya balık sindirim sistemini olumsuz etkiliyor

Parıltı kuşkonmaz, mantar, ıspanak, domates, havuç, patates, baklagiller, et balık ve kümes hayvanlarının piştiğinde daha faydalı olan gıdalar olduğunu söylüyor.

Et, tavuk ve balığı pişirmenin ise sert lifleri ve bağ dokuları parçalayarak çiğnemeyi ve sindirimi kolaylaştırdığını anlatıyor. Parıltı, “Bu da daha iyi besin emilimi ve protein yararlığı demektir. Tavuğun çiğ olarak tüketildiğini görmeyiz, ama çiğ et veya balık tüketmek bazı toplumlarda hâlâ geleneksel olarak sürdürülse de, sindirim sistemimiz açısından pek de iyi fikir değildir” diyor. Etin pişmesi sırasında bazı lezzet bileşenleri de ortaya çıktığını ifade eden Parıltı, “Dolayısıyla pişmiş et, çiğ ete kıyasla insan beğenisine, damak tadına uygundur” ifadelerini kullanıyor.