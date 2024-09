Mutfak seyahatleri: Mağrip’in incisi Fas

Bir ülkeyi tanımanın en etkili yollarından biri, o ülkenin mutfağını keşfetmektir. Sokaklarında dolaşıp kokuları içine çekmek, yerel sofralarda oturup her tabakta tarihin izlerini bulmak... Fas’a adım attığımda hissettiğim tam olarak buydu. Medeniyetlerin kesiştiği bu kadim topraklar, yemekle hayatın iç içe geçtiği bir ülke. Tozlu, dar ve labirentli sokakları ilk bakışta karmaşık gelse de kısa süre sonra adapte oluyor, bu karmaşada da bir düzen, bir ritim olduğunu fark ediyorsunuz. Fas’ta her adım başka hikâyeye, her köşe farklı lezzete kapı açılıyor.