Mutluluk vadeden yiyecekler

Sigarayı bıraktınız ama hızla kilo alıyorsunuz ve bu durumda fena halde canınızı sıkıyor öyle mi? O halde size harika bir beslenme önerimiz var. Bilindiği gibi sigarayı bırakan kişilerde zaman zaman beslenme konusunda yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor ve bu da kilo artışına sebep oluyor. Uzmanlara göre uzmanlara göre, el alışkanlığı haline gelen sigara yerine çiğ badem, fındık ve kaju tüketilebilir. Canınız sigara çektiğinde yudum yudum içeceğiniz su ise aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olabilir. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sigarayı bırakanlarda kimi zaman beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, kimi zaman yeni alışkanlıklar kazanıldığını, bu durumun da kilo artışına yol açtığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sigarayı bırakma döneminde ortaya çıkan yeni alışkanlıkların daha sağlıklı seçeneklerle karşılanabileceğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

Kuruyemiş yerine çağ badem

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El alışkanlığı haline gelmiş sigara tüketiminin yerini, kavrulmuş tuzlu kuru yemişler yerine, çiğ badem, fındık ve kaju tercih edilebilirsiniz.

Kahve yerine bitki çayı

Kahvenin yanında sigara içme alışkanlığınız varsa ya da sigara içmenizi tetikleyecek hareketleriniz yerine bitki çayları, aromalı sular (tarçınlı, karanfilli sular – nane, limonlu sular..) tercih edebilirsiniz.

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Sütlü tatlılar

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Yemek sonrası içilen sigaraların yerini ise kuru meyvelerle ya da kendinizin de kolaylıkla hazırlayacağı düşük kalorili tatlılara, meyve ya da sütlü tatlılara yer açabilirsiniz.

Su içme alışkanlığı

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Canınız her sigara içmek istediğinde ise yanı başınıza su alın ve yudum yudum içmeye başlayın, böylece su içme alışkanlığınız yoksa su içme alışkanlığı kazanırsınız. Unutmayın su içmek metabolizmanızın da hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Lifli yiyecekler

Lifli gıdalar mide boşalmasını yavaşlatarak daha çok tokluk hissi yaratacaktır.

Beyni mutlu eden yiyecekler

Özden Örkçü