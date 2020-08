Müzelere çocuklarla gidelim

Pandemi süreciyle birlikte kapılarını kapatan kültür sanat dünyası yeniden yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Önümüzdeki kültür sanat sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Rövöle ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir’le hem pandemi sürecini konuştuk hem de önümüzdeki dönemde İstanbulluları nasıl sürprizler bekliyor onları öğrendik. Buyrun.

Öncelikle şunu sorayım: Pandemi süreci sizin için nasıl geçti? Sizin çalışma alanınızı nasıl etkiledi?

Bu zorlu süreci pozitif değerlendirmeye çalıştık. Evden çalışma koşullarına adapte olmaya çalışmak, sahada çalışan teknik ekipler için, üretenler için zor bir süreçti. Ancak teorik konular, önemli kararlarda daha sık ve hemen toplanabildik. Herkes daha konsantreydi. Toplantılarımızı genellikle dijital ortamda yaparak aslında daha sık toplanmış olduk. Bu da sorun olduğunda, sık sık her an gerek duydukça toplanabilme şansını doğurdu. İşlerimizi daha çok irdelemeye, yeni projeleri geliştirmek için düşünmeye vakit bulduk.

ULUSLARARASI ETKİLEŞİMİ SAĞLADI

Bu salgınla birlikte pek çok alışkanlığın değişeceği pek çok şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun zamandır tartışılıyor. Restore edilen eserler, müzeler vs artık sadece gelen ziyaretçileri değil sanal olarak da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Bu tür değişimler sizce kalıcı mı geçici mi olacak? Bu alanda nasıl değişimler kalıcı olur ya da olmaz görüşlerinizi merak ediyorum.

Elbette Küresel salgın yaşam şeklimizi çok etkiledi, sınırlandırdı. Toplu olamama, yakın olamama durumunu doğurdu. Ancak diğer taraftan hayat devam etmekte ve hepimizin morale ihtiyacı var. Bunun en güzel yolu da kültürel aktiviteler. Yaz mevsimi açık havada dolaşma konusunda oldukça mümkün ve keyifli, bu da arkeoparkları, bahçesi olan şahane müzelerimizin değerini daha da çok artırdı. Bunun yanında insanlar şahane müzelerimizi sanal olarak gezme, eserler hakkında sanal ortamda bilgi sahibi olma şansını da evde buldu. Aslında bu süreç daha çok uluslararası etkileşim, dijitalleşme ve farklı kültür disiplinlerinin etkileşimini fark etmemizi sağladı. Bu değişime hazır olmamız, farklı etkinlikleri planlamamız, daha fazla yaratıcı olmamız gerektiği kanatindeyim.

EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ

Birçok çalışmayı aynı zamanda yürüttüğünüzü biliyoruz. Sorumlu olduğunuz bölge geniş bir alana sahip. Neler yapıyorsunuz? En son Arkeoloji müzesinde devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda önemli bir bölüm ziyarete açıldı. Hala da çalışmalar devam ediyor diye biliyorum. Arkeoloji müzesi bu topraklardaki binlerce yıllık tarihiyle ziyaretçisini buluşturan bir adres. Burada ziyaretçiyi nasıl sürprizler bekliyor? Neler söylersiniz?

Evet işimiz yoğun, yeni açılan İstanbul Havalimanı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Beyoğlu Kültür Yolu üzerinde yer alan Sinema Müzemiz gibi bir çok önemli projemiz eş zamanlı devam eden işlerimizden bir kaçı. Yine Çanakkale’de, Edirne’de devam eden müze ve ören yeri projelerimiz var. Parçası olmaktan onur duyduğumuz projeler bunlar. Arkeoloji Müzesi’ne gelince, çok büyülü bir iş. Bu yeni konseptte daha enerjik, dinamik bir tasarım ve sergi bizi bekliyor. Eskinin monotonluğu yok, eserin geldiği yerden dönemine sanatına kadar keyifle bilgi sahibi olduğunuz bir hikayesi var. Çok yaratıcı, genç bir ekibin görev aldığı, büyük bir takım çalışması var. Sürprizler hep var. Ama açılan bölümler içinde yer alan geçici bir laboratuvar gibi tasarladığımız “Satrap Lahti Onarım kutusu (ben öyle adlandırıyorum)” bence en şahane sürpriz. Ziyaretçiyi bu emekle buluşturmak verilen emeği, harcanan zamanı görmelerini geçici olsa da sergilemek en büyük hayallerimden biriydi. Ortak bir kabul gördü ve yapıldı. Ziyaretçi ile olan bu tür etkileşimler çok şeffaf ve ilgi uyandıran uygulamalar. Yapının bir bölümünün veya eserin farklı katmanlarını, iyileşmesini ziyaretçi ile paylaşmanın çok büyülü olduğunu düşünüyorum.

ELEŞTİRİLER ASLINDA FAYDALIDIR

Olcay Aydemir

Siz aynı zamanda dünyadaki restorasyonları, tarihi yapıları da gezen, yeni çalışmaları yakından takip eden birisiniz. Restore edilen eserlerle ilgili ülkemizde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Dünyadaki restorasyon çalışmalarına da baktığınızda siz bu eleştirilere ne diyorsunuz haklı ve haksız bulduğunuz alanlar var mı? Siz olsanız nasıl bir eleştiri yaparsınız?

Evet vakit buldukça seyahat ediyorum ve müzecilik, koruma, şehircilik konularında farklı yaklaşımları yerinde incelemeyi ve bunları paylaşmayı seviyorum. Sanat, kültür estetik, eleştiriye açık konular. Ama eleştiri nazik, ölçülü bir öneri olduğunda çok daha yapıcı ve faydalı olabilir. Toplum olarak bazen eleştirinin dozunu kaçırabiliyoruz. Her ne kadar koruma konuları çok konuşulup irdelense de, kültürel mirası koruma yaklaşımları bellidir. Bu süreç meşakkatli emek dolu bir süreç olup, doğru anlaşılmadığından belki de iyi anlatılmadığından her türlü yoruma açık hale geliyor. Şunu da belirtmek isterim ki, işlerimizi anlatmak, yapılan uygulamanın hassasiyetini toplumla paylaşmak da bu eleştirileri azaltacak önemli bir yaklaşımdır. Her işin inceliklerini şeffaf, samimi bir şekilde, sevgi ile anlatmanın, öğretmenin gerekli olduğu kanaatindeyim. Diğer bir eleştirim de gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlardan ortaya çıkan gereklilikleri yapılara, onarımlara entegre edememe, malzemeyi tanıma gibi konular olabilir. Bunun da zamanla çözüleceğine inanıyorum.

Müzelere çocuklarla gelin

Çocuklarla tarihi mekânların buluşması için geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum?

Bu konu küçük bir kızım olduğu için benim de çok dikkat ettiğim bir konu. Artık müzelerde çeşitli dijital uygulamalar var, boyamalar, bulmacalar, müzede eğitimler gibi. Yeni İstanbul havalimanı dış hatlarda yeni açılan havaalanı müzemizde bunu biraz daha ön plana aldık. Dijital uygulamalarla halı boyama, elbise giydirme gibi uygulamaları entegre ettik. Kızım boyama kitapları, bulmacalarla eserleri, yapıları tanımaktan keyif alıyor ve gerçekten unutmuyor tanıyor. Ben en çok okullara müze gezilerini öneriyorum, elbet de iyi bir rehber eşliğinde. Bu gezilerde çocukların bazı eserlerin replikalarına, malzemeyi tanıması için dokunabildiği standlar tasarlanmasının iyi olacağını düşünüyorum (pandemi sonrası için bir öneri bu tabii ki) . Bazen o müzeye ait hikâye kitaplarının okutulması, eskiz çalışmaları için yerlere uzanıp çalışabilecekleri alanlar yaratılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Rami Kışlası’nda yeşil alanda okuma imkanı

Rami Kışlası’nın restorasyonunun tamamlanmasıyla İstanbul’da büyük bir kütüphane okurlarına kapılarını açacak. Kütüphane’de okurları nasıl bir sürpriz bekliyor?

Bu uygulama bizi en çok heyecanlandıran işlerimizden biri, en büyük sürpriz bu harika kışlanın eski görünümüne kavuşması ve kâgir kare planlı bu koca yapının tam da ortasında doğayla bütünleşen bir okuma mekanı, yemyeşil bir alan olacak. Bu orta alan ve kütüphane ilgililerin ağaçlar altında okuyabildikleri, mola verdikleri, kitaba dair her şeyi bulabildikleri bir kompleks olacak. Kısacası İstanbul, araştırmacılara, özel koleksiyonlara, kitap şifahanesi ve ciltlenmesine kadar, çocuk okuma salonları, orta bahçe etkinlikle alanları, kafeleri büyük bir kütüphane kazanıyor.

Bir yapıda insan varsa o yapı yaşar