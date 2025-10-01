Yeni Şafak
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

1/10/2025, Çarşamba
IHA
NAZİLLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
NAZİLLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bereketli Mahallesi’nde Nazilli 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği faaliyet kapsamında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçundan (4 yıl 15 gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

