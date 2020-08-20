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Hayat Nimet Mercümek Hakka uğurlandı
AKTÜEL

Nimet Mercümek kimdir? Nimet Mercümek son yolculuğuna uğurlandı

Nimet Mercümek Hakk’a uğurlandı

Milli Görüş hareketinin lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından Süleyman Mercümek’in eşi Nimet Mercümek son yolculuğuna uğurlandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Nimet Mercümek'in cenaze töreni
Nimet Mercümek'in cenaze töreni

Altı ay önce beyin ameliyatı geçiren ve evinde tedavisine devam edilen Nimet Mercümek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Mercümek için dün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ

  • Törene Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti eski milletvekili Harun Karaca, Saadet Partisi yöneticileri ile yakınları katıldı. Merhumenin naaşı cenaze namazının ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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