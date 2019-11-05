Hayat Ödül yerine ceza
KÜLTÜR SANAT

Ödül yerine ceza

Filistinli siyasi tutuklu, yazar ve ressam Velid Dakka’nın hapishanede yazdığı son kitabı “Zeytinyağının Sırrı” Türkçe’ye kazandırıldı. Gençlere yönelik kaleme alınan roman 2018 yılı Etisalat Ödülü’nü aldı. Geçen yıl romanın yayınlanmasının ardından İsrail yönetimi Dakka’ya bu defa romanı yüzünden yeniden ceza verdi. Dakka 1986’dan beri hapiste.

Hatice Saka Yeni Şafak
Velid Dakka
Velid Dakka

“Zeytinyağının Sırrı” romanını Filistin’de 34 yıldır tutuklu bulunan Velid Dakka kaleme aldı. Geçen yıl Arapça yayınlanan kitap, bu yıl Nar Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırıldı. Dakka’nın felsefi sorgulamalar içeren bu son eseri, gençlik kategorisinde 2018 yılı Etisalat Ödülü’ne layık görüldü. Roman, hapishanedeki babasını ziyaret etmek isteyen bir çocuğun hayalini anlatıyor. Romanın kahramanı olan çocuk, hapishaneye nakledilen bir zeytin ağacının içine saklanarak cezaevinin içine girer ve ardından olaylar gelişir. Yazar, romanında, bir çocuğun hayal dünyası üzerinden işgal karşısındaki irade, kararlılık, bilgi ve hayal gücüyle oluşturulacak çözümlere dikkat çekmeyi amaçlamış.

Zeytinyağının Sırrı

BAŞKA HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ

Kitabın yazarı Velid Dakka, 1984 yılında bir İsrail askerini kaçırıp öldürme suçlaması ile müebbet hapse mahkum edildi. Dakka, hapisteyken yarım kalan üniversite öğrenimini tamamladı. Ayrıca siyasi bilimler dalında yüksek lisans diploması aldı. Geçtiğimiz yıl, Zeytinyağının Sırrı romanın yayınlanmasının ardından İsrail yönetimi romandaki ifadelerin tehdit içerdiğini öne sürmüş ve Dakka hakkında soruşturma açmıştı. Yönetim yazarın romanının nüshalarını cezaevi dışına nasıl çıkardığı hakkında soruşturma açmıştı. Avukatı nüshaları izinli çıkardığını beyan etmişti. İsrail Cezaevleri Yönetimi ise romanın çocuklar ve gençlere kötü örnek olacağını iddia etmişti. Kitaptan dolayı yazara iki ay ziyaretçi yasağı getirilmiş, para cezası verilmiş, başka bir hapishaneye nakledilmiş, bütün yazılarına ve kitaplarına el koyulmuştu.

CEZASINI SÜREKLİ UZATIYORLAR

Geçtiğimiz yıllarda yine İsrail Cezaevleri Yönetimi Dakka’nın cezasını iki yıl uzatma kararı almıştı. 1986 yılından beri hapiste olan yazar ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Yazarın ailesi İsrail’in onun cezasını çeşitli bahanelerle her seferinde uzatttığını dile getiriyor. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Dakka’nın yeni çalışmalar yapmasının da önü tıkandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptıkları anlaşmaya göre ise bütün siyasi tutsakların serbest bırakılması gerekiyordu. Bu karar doğrultusunda Dakka, 2015 yılında serbest kalacaktı. Ancak Benjamin Netanyahu anlaşmayı bozmuştu. İsrail hapishanelerinde 57’si kadın, 300’ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor. Filistin Esirler Cemiyeti’nin raporuna göre İsrail’in işgal yıllarının başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına aldı.

Özgürleşmek için yazıyorum

  • “Hapishanede özgürleşmek için yazıyorum. Olur ki onu da kendimden özgürleştiririm” diyen Dakka’nın, “Paralel Zaman”, “Cenin Kamplarında Direniş Günleri” ve “Zeytinyağının Sırrı” adlı kitapları yayınlandı. Bunun yanı sıra birçok makalesi ve araştırma yazıları bulunuyor. Esirlerin tecrübelerini anlattığı Paralel Zaman romanı da tiyatroya uyarlanıp sahnelendi. Dakka, İsrail’in Filistinli tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamalarına karşı mücadelesini sürdürüyor. İki yıl cezası uzatılan yazarın 2025 yılında serbest kalması bekleniyor. Ancak ailesinin umutlarıysa giderek azalıyor.

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