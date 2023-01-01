Hayat Ödüllü karelerle dünya turu
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ödüllü karelerle dünya turu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un bu yıl üçüncüsünü “Dünyanın seyahat rotalarını keşfet” temasıyla düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Profesyonel Seyahat Rotaları Kategorisi’nde Burkina Faso’da çektiği fotoğrafla Mehmet Uluyurt, Drone Fotoğrafları Kategorisi’nde Toskana’da çektiği fotoğrafla Cüneyt Gümüşhaneli, Cep Telefonları Fotoğrafları Kategorisi’nde Ürdün Petra’da çektiği fotoğrafla Rabia Güven ve Mutluluk Özel Ödülü Kategorisi’nde Gaziantep’te çektiği fotoğrafla Serap Öncebe birinci oldu.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Ödüllü karelerle dünya turu
Skyroad fotoğraf yarışması ödül töreni.

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği “Dünyanın seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasında, kazananlar geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle açıklandı. “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi. 20 Ekim-30 Kasım 2022 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde ise Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu yer aldı. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 150 bin TL ödül kazandı.

Mutluluk Özel Ödülü Kategorisi Serap Öncebe, Gaziantep.
Mutluluk Özel Ödülü Kategorisi Serap Öncebe, Gaziantep.

Profesyonel Seyahat Rotaları Kategorisi’nde Burkina Faso’da çektiği fotoğrafla Mehmet Uluyurt birinci olurken, Edirne’de çektiği fotoğrafla Ahmet Mücen ikincilik ödülünün sahibi oldu. Drone Fotoğrafları Kategorisi’nde Toskana’da çektiği fotoğrafla Cüneyt Gümüşhaneli birincilik ödülünün, İsviçre’de çektiği fotoğrafla Muharrem Ünal ise ikincilik ödülünü kazandı. Cep Telefonları Fotoğrafları Kategorisi’nde Ürdün Petra’da çektiği fotoğrafla Rabia Güven birinci olurken, Tanzanya’da çektiği fotoğrafla Sait Nuri Tetik ikincilik ödülünün sahibi oldu. Mutluluk Özel Ödülü’nün sahibi ise Gaziantep’te çektiği fotoğrafla Serap Öncebe oldu. Biz de yarışmada birinci olan kişiler ile fotoğraflarının hikâyesini dinledik.

BURKİNA FASO’DAN TOSKANA’YA

Profesyonel Seyahat Rotaları Kategorisi-Mehmet Uluyurt, Burkina Faso.
Profesyonel Seyahat Rotaları Kategorisi-Mehmet Uluyurt, Burkina Faso.

Profesyonel Seyahat Rotaları Kategorisi’nde Burkina Faso’da çektiği fotoğrafla birinci olan Mehmet Uluyurt, “Birinciliğe layık görülen fotoğrafı iş için bulunduğum Burkina Faso ülkesinde Tiebele köyünde çektim. Uzun yıllar boyunca Fransız sömürgesi altında kalan Burkina Faso’da ten renkleri siyah insanların günlük yaşama yansıyan renkli yaşamlarını bu fotoğraf ile yansıtmaya çalıştım” diyerek anlatıyor. Drone Fotoğrafları Kategorisi’nde İtalya’nın Toskana bölgesinde çektiği fotoğrafla birincilik ödülünü kazanan amatör manzara ve sokak fotoğrafçısı olan Cüneyt Gümüşhaneli ise çektiği fotoğrafının hikâyesini “Pandemi döneminde sokağa çıkamadığımız zamanlarda en güzel uğraşım evde soyut makro çekimler yapmak oldu. Kovid-19’un etkisinin azalmasıyla sık sık yaptığım fotoğraf gezilerime tekrar başlamak istedim. Tedbirleri elden bırakmayarak ilk gezilerimden birisini Mayıs 2022’de İtalya’nın Toskana Vadisi’ne yaptım. 4 gün süren gezi Bologna’da başladı ve bitti. Val d’Orcia bölgesinde gün batımında drone ile çektiğim bu fotoğrafı önce kameramla denedim. Yeryüzündeki görüş açısıyla çektiğim fotoğrafın perspektifinden memnun kalmadım. Selvi ağaçlarının ritmik ve kıvrıla kıvrıla giden formu ezilmiş, üst üste binmiş yok olmuştu. Drone çekiminin çözüm olabileceğini düşünüp denemeye karar verdim. Hakikaten de yol üç boyutlu hale dönmüş, S formu ortaya çıkmış, gölgelerin ritmi fotoğrafa beklediğim değeri katmıştı” şeklinde dile getiriyor.

DOĞALLIK VE SAMİMİYET ETKİLEDİ

Cep Telefonları Fotoğrafları Kategorisi-Rabia Güven, Ürdün Petra
Cep Telefonları Fotoğrafları Kategorisi-Rabia Güven, Ürdün Petra

Cep Telefonları Fotoğrafları Kategorisi’nde ise Ürdün Petra’da çektiği fotoğrafla Rabia Güven birincilik ödülünün sahibi oldu. Güven, “Çektiğim fotoğrafı, çocukluğumda izlediğim ‘Indiana Jones Son Macera’ filminin geçtiği yer olan ve hep bir gün gitme hayalini kurduğum Ürdün Petra’da çektim. Profesyonel fotoğrafçıysanız elbette tüm ekipmanla birlikte gezersiniz. İronik olarak cep telefonu kategorisinde ödül almama sebep olan anın fotoğrafını cep telefonunun yanı sıra profesyonel kamera ile de çektim hatta onu yüklemek için açtığımda tüm karelerin bulanık çıkmış olduğunu gördüm ve telefonla çekmiş olduğum bu fotoğrafı göndermeye yarışma süresinin son dakikalarında karar verdim. Belki 3-4 bin fotoğraf çekmiş olduğum Ürdün gezisinde eşekli fotoğrafım favorim olmuş cebimde dönüyordum. Fotoğrafçılık serüvenimin 20. yılını Skyroad yarışması birinciliğini de bu fotoğrafla taçlandırmış olmaktan dolayı da çok mutluyum” şeklinde ifade ediyor. Serap Öncebe ise Gaziantep’te çektiği fotoğrafla Mutluluk Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Öncebe ise, “Gaziantep’in Doğanpınar köyüne bir fotoğraf gezisine yolumuz düştü ve Mehmet Amca’nın evine konuk olduk. Bizi içeri buyur ettiğinde ortamın doğallığı, samimiyeti bizi çok etkilemişti. Duvardaki yaşam ayrı bir dünyaydı. Annesi, babası, ailesi ve şehit olan oğlunun hikâyesi bizi çok etkilemişti. Çok tatlı, samimi insanlardı. Bu masumluk, doğallık fotoğraflarımıza da yansıdı. Bilirsiniz ki Gaziantep’in fıstığı meşhur. Her evde mutlaka kurutulmuş fıstık vardır ama eskiden yapılan bir yöntem var. İplere saplanarak kurutulur ve kış için saklanır” diyerek anlatıyor fotoğrafının hikâyesini.

En güzel gezi rotaları: Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı
GÜNDEM
En güzel gezi rotaları: Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı

FOTOĞRAF 10
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Albayrak Medya markalarından Skyroadın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği Türkiyenin Seyahat Rotalarını Keşfet fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Albayrak Grubu CEOsu Prof. Dr. Ömer Bolat, Skyroad dergisinin 5 yıldır başarıyla çıkarak 400 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştığını bildirdi.
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Bolat, Maddi destekleriyle katkı veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizdeki gerçekten önemli bir boşluğu dolmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır. dedi.
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Albayrak Holdingin 69 yaşında olduğunu belirten Bolat, Sanayiden inşaat sektörüne, hizmetler ve gıda sektörüne yayılan 4 ülkede toplam 15 binin üzerinde çalışanla üretim, istihdam, ihracat ve yatırım noktasında yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir grubuz. Önce Türkiye ve halkımız diyerek bu çalışmaların içinde bulunduk bugüne kadar. Albayrak Holding sahipleri, olayı sadece bir ticari faaliyet olarak görmeyip medya alanında da yatırım yapmışlardı. şeklinde konuştu.
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Prof. Dr. Ömer Bolat, Mayıs 1998de Yeni Şafak gazetesinin devralındığını hatırlatarak, O tarihten bu yana 23 yıldır faaliyetteyiz. Bizim yayıncılık alanında çizgilerimiz milli değerlerimiz, manevi inanç dünyamız ve kutsal değerlerimiz önceliklidir. Bu anlamda objektif bir şekilde ülkemizin değerleriyle örtüşen bir yayıncılık bugüne kadar başarıyla yapıldı. Tabii ilerleyen yıllarda dijital medya ortaya çıktı ve Yeni Şafak gazetemiz bu alanda da 3 dilde yayınlanmakta. Gzt.com ve Mecra gibi yayınlar ile de devam edilmektedir. ifadelerini kullandı.
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INSTAGRAM ETKİLEŞİM ÖDÜLLERİ KAZANAN İSİMLER: 1. Ahsen Elif ARSLAN, Longoz Ormanları, İğneada
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2.Gamze BOZKAYA, Aladağ, Adana
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3. Murat ESENTEKİN, Mardin Ulu Camii
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ÜRİ ÖDÜLÜ KAZANAN İSİMLER: 1. Mehmet Emin ÇİÇEK, Taş Köprü, Beyşehir
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2. Yücel DEMİRCİ, Yüzen Ada, Bingöl
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3. Mustafa AYDIN, İshak Paşa Sarayı, Ağrı
"Skyroad ile mutluluğu Keşfet" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Albayrak Medya markalarından Skyroad'ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet' fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Albayrak GrubuCEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, "Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır" dedi.


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