Okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edinen Musab: Fenomen değil İmam Hatip olmak istiyorum

Musab Yüksel. Henüz 11 yaşında. Onu YouTube kanlında söylediği ilahilerle tanıdık. Sesiyle gönüllere işleyen Musab, yeteneğini babasından alıyor. Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi olan babası ile sık sık camiye giden Musab’ın sesindeki güzellikle sürekli Kur’an-ı Kerim okunan bir ortamda olmasının etkisi var.
Babamı örnek alıyorum
Babasından duyduğu ilahilerle küçük yaşlarda ilahi söylemeye başlayan Musab, babasından aldığı eğitim ile kendini geliştiriyor. Üç dört yaşlarındayken ilahi okumaya başladığını belirten Musab, İmam Hatip Ortaokulu’na gidiyor.
Çok güzel tepkiler alıyorum
Okuduğu ilahilerle etrafından çok güzel yorumlar aldığını anlatan Musab, “Tebrik ediyorlar ve bu yolda devam etmemi tavsiye ediyorlar. Kur’an-ı Kerim öğretmenim bana ‘senin sesin insanları dini ısındıracak ve okuduğun Kur'an gönülleri fethedecekler’ diyor. Diğer öğretmenlerim de ilahi söylememden çok memnunlar ve onların da takdir ve teşekkürlerini alıyorum. Gittiğimiz misafirliklerde de ilahi söylememi isteyenler oluyor” dedi.
Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde okumak istiyorum
Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde okumak için çabaladığını söyleyen Musab, “Geleceğim ile ilgili ailemle beraber planlar yapıyoruz. Öncelik olarak eğitimim ailem için daha önemli. Hafız olmayı çok istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumayı çok istiyorum. Ben büyüyünce babam gibi görevini en iyi şekilde yapan İmam Hatip olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Amacım fenomen olmak değil
En sevdiği ilahinin ‘Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım’ olduğunu da belirten Musab, 2017 yılında söylediği ilahileri herkes duysun diye kendine bir YouTube kanalı açtı. Amacının kesinlikle fenomen olmak olmadığını belirten Musab, söylediği ilahilerle gönülleri fethetmeye devam ediyor.
- Musab bizim değerlimiz
- Musab’ın çok meraklı ve öz güvenli bir çocuk olduğunu söyleyen annesi Neslihan Yüksel, “Onu diğer çocuklardan ayıran özelliği fıtrattan gelen müzik kulağının olması diyebilirim. Bunun sebebi babasını örnek alması ve aile içerisinde ilahi ve Kur'an-ı Kerim'in sürekli dinlenmesi de etkili. Musab, kendisine babasını örnek alıyor. Biz ebeveynleri olarak öncelikle evladımıza iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Musab ne okuyor, ne dinliyor, kiminle arkadaşlık ediyor bunları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Musab ile beraber oyunlar oynuyor, birlikte çokça vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Babası Musab’ı sürekli yanında camiye götürür. O bizim değerlimiz ve biz ona bunu sürekli hissettiriyoruz. Ve en önemlisi anne ve babalar çocuklarına çok dua etmeliler. Sanal alem çok büyük tehlikeler içeriyor. İnternet kullanımını elimizden geldiğince sınır koyarak izin veriyoruz” şeklinde konuştu.