Okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edinen Musab: Fenomen değil İmam Hatip olmak istiyorum

Musab Yüksel. Henüz 11 yaşında. Onu YouTube kanlında söylediği ilahilerle tanıdık. Sesiyle gönüllere işleyen Musab, yeteneğini babasından alıyor. Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi olan babası ile sık sık camiye giden Musab’ın sesindeki güzellikle sürekli Kur’an-ı Kerim okunan bir ortamda olmasının etkisi var.

Babamı örnek alıyorum

Babasından duyduğu ilahilerle küçük yaşlarda ilahi söylemeye başlayan Musab, babasından aldığı eğitim ile kendini geliştiriyor. Üç dört yaşlarındayken ilahi okumaya başladığını belirten Musab, İmam Hatip Ortaokulu’na gidiyor.

OYNAT 00:00 Sesiyle gönülleri fetheden Musab: Babamı örnek alıyor Musab Yüksel. Henüz 11 yaşında. Onu YouTube kanlında söylediği ilahilerle tanıdık. Sesiyle gönüllere işleyen Musab, yeteneğini babasından alıyor. Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi olan babası ile sık sık camiye giden Musab'ın sesindeki güzellikte sürekli Kur'an-ı Kerim okunan bir ortamda olmasının etkisi var. Babasından duyduğu ilahilerle küçük yaşlarda ilahi söylemeye başlayan Musab, büyüyünce ya babası gibi İmam Hatip ya da sporcu olmak istiyor. BiP'te paylaş

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Çok güzel tepkiler alıyorum

Okuduğu ilahilerle etrafından çok güzel yorumlar aldığını anlatan Musab, “Tebrik ediyorlar ve bu yolda devam etmemi tavsiye ediyorlar. Kur’an-ı Kerim öğretmenim bana ‘senin sesin insanları dini ısındıracak ve okuduğun Kur'an gönülleri fethedecekler’ diyor. Diğer öğretmenlerim de ilahi söylememden çok memnunlar ve onların da takdir ve teşekkürlerini alıyorum. Gittiğimiz misafirliklerde de ilahi söylememi isteyenler oluyor” dedi.

Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde okumak istiyorum

Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde okumak için çabaladığını söyleyen Musab, “Geleceğim ile ilgili ailemle beraber planlar yapıyoruz. Öncelik olarak eğitimim ailem için daha önemli. Hafız olmayı çok istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumayı çok istiyorum. Ben büyüyünce babam gibi görevini en iyi şekilde yapan İmam Hatip olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

OYNAT 04:21 Küçük Musab söylediği ilahiyle hayran bıraktı: Ey gönül bakma cihane Musab Yüksel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, kullanıcıların dikkatini çekti. Söylediği ilahilerle büyük beğeni toplayan Musab'ın 'Ey gönül bakma cihane' adlı ilahiyi seslendirdiği video dinleyenleri adeta mest etti. BiP'te paylaş

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Amacım fenomen olmak değil

En sevdiği ilahinin ‘Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım’ olduğunu da belirten Musab, 2017 yılında söylediği ilahileri herkes duysun diye kendine bir YouTube kanalı açtı. Amacının kesinlikle fenomen olmak olmadığını belirten Musab, söylediği ilahilerle gönülleri fethetmeye devam ediyor.

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Musab bizim değerlimiz

Musab’ın çok meraklı ve öz güvenli bir çocuk olduğunu söyleyen annesi Neslihan Yüksel, “Onu diğer çocuklardan ayıran özelliği fıtrattan gelen müzik kulağının olması diyebilirim. Bunun sebebi babasını örnek alması ve aile içerisinde ilahi ve Kur'an-ı Kerim'in sürekli dinlenmesi de etkili. Musab, kendisine babasını örnek alıyor. Biz ebeveynleri olarak öncelikle evladımıza iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Musab ne okuyor, ne dinliyor, kiminle arkadaşlık ediyor bunları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Musab ile beraber oyunlar oynuyor, birlikte çokça vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Babası Musab’ı sürekli yanında camiye götürür. O bizim değerlimiz ve biz ona bunu sürekli hissettiriyoruz. Ve en önemlisi anne ve babalar çocuklarına çok dua etmeliler. Sanal alem çok büyük tehlikeler içeriyor. İnternet kullanımını elimizden geldiğince sınır koyarak izin veriyoruz” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:00 YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki çocuk istismarı içeren videoların bizzat çocuklar tarafından izlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu içeriklere sahip hesaplara erişim engeli getirmişti. Fakat çocuk gelişimine aykırı olan yeni bir gelişme yaşandı. Aynı özelliklere sahip yüzlerce videonun hâlâ erişime açık olduğu ortaya çıktı. Erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl oluyor da bu videolar hala izlenebiliyor? Devlet denetiminden nasıl kurtuluyorlar? Aileler çocuklarını bu tehlikelerden nasıl korumalı? Gelin birlikte inceleyelim.

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