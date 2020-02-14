Hayat Okulda iğrenç taciz
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Okulda iğrenç taciz

Esenyurt’ta 12 yaşındaki Suriyeli öğrenci okulun hademesi İsmail S. tarafından taciz edildi. İğrenç olay küçük kızın yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Küçük kız hademenin kendisini kitap verme bahanesiyle depoya götürdüğünü ve taciz ettikten sonra para verip susmasını istediğini anlattı. Hademe cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tacize uğradıktan sonra sınıfına giden ve uzun süre ağlayan küçük kız, yaşadıklarını öğretmenine anlatmak isteyince “Şu an müsait değilim, sonra anlat” yanıtını aldı.
Tacize uğradıktan sonra sınıfına giden ve uzun süre ağlayan küçük kız, yaşadıklarını öğretmenine anlatmak isteyince “Şu an müsait değilim, sonra anlat” yanıtını aldı.

İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşındaki Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen okul hademesi İsmail S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 7 Şubat cuma günü Esenyurt Belma Barut İlkokulu’nda meydana geldi. Suriye’deki Esed zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan ailenin 12 yaşındaki kızı S.A.K. cuma günü eve gelip annesine okulda tacize uğradığını anlattı. Kızını önce doktora götüren anne sonra karakola gidip tacizci İsmail S.’den şikayetçi oldu. Karakolda pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.A.K. iğrenç olayı anlattı.

KİTAP BAHANESİYLE DEPOYA GÖTÜRDÜ

Cuma günü okula gittiğini belirten S.A.K., beşinci derse girmeden önce okulun giriş kapısında bulunan ve kendisini Suriyeli öğrencilere müdür yardımcısı olarak tanıtan okul hademesi İsmail S. isimli şahsın kendisinin yanına gelerek, “Sana kitap vereceğim. Bütün Suriyelilere verilecek. İlk önce sana vereceğim” dediğini ve alt kata indiklerini söyledi. Kitaplar ve inşaat malzemeleri bulunan depo gibi bir yere gittiklerini söyleyen S.A.K. içeri girdikten sonra hademenin deponun kapısını kilitlediğini ifade etti. Burada uğradığı iğrenç tacizi tüm detayları ile anlatan S.A.K., bağırınca taciz etmeyi bıraktığını söyledi.

TACİZ EDİP 5 LİRA VERMİŞ

Tacizcinin kendisine “Kimseye söyleme sana para vereceğim” dediğini anlatan S.A.K., hademenin verdiği 5 lirayı çöpe attığını ve sınıfına gittiğini söyledi. Sınıfta uzunca süre ağladığını ve olanları öğretmenine anlatmak istediğinde, “Şu an müsait değilim, sonra anlat” cevabını aldığını söyleyen S.A.K., eve gider gitmez hademenin yaptıklarını annesine anlattı. Önce doktora sonra karakola giden anne ve kızı S.A.K., hademeden şikayetçi oldu.

SAPIK HADEME TUTUKLANDI

  • Olay üzerine soruşturma başlatan Esenyurt Emniyeti, İsmail S.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan hademe tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hademe İsmail S.’nin Suriyeli kıza sürekli ailesi hakkında sorular sorduğu da ortaya çıkarken, 12 yaşındaki S.A.K.’nin babasının Suriye’de olduğu, İstanbul’da annesiyle yaşadığı öğrenildi.

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