Olimpiyat oyuncakları sergisinde son hafta

Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları kapsamında açılan “Sporun Oyuncakları” sergisi ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde açılan sergi, yoğun ilgi nedeniyle bir hafta daha uzatıldı. 31 Ağustos’ta sona erecek sergide, Antik Olimpiyat oyunlarından günümüze, sporun tarihsel gelişimi oyuncaklar aracılığıyla deneyimlenebiliyor. Küratörlüğünü şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun üstlendiği sergi, açıldığı 19 Temmuz’dan bugüne kadar 8 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

CIRIT DE VAR KIZAK DA

CIRIT DE VAR KIZAK DA

Spor ve oyuncak tarihini ilk kez bir araya getiren sergide, Antik Yunan’daki at arabası yarışlarından ünlü boksör Muhammed Ali’nin tasvir edildiği bir oyuncak da bulunuyor. Sergi, çocuk ve gençlere sporun farklı dallarını tanıma fırsatı sağlıyor. Milli oyunlarımızdan ciritte kullanılan sopaların yanı sıra kızak, boks eldiveni, top gibi çeşitli malzemeler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzenin ilk katında yer alan sergi, pazartesi hariç hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.30 arasında ziyaret edilebilir.