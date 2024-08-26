|
Hayat

Olimpiyat oyuncakları sergisinde son hafta

Halime Kirazlı
04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:55 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
“Sporun Oyuncakları” Sergisi
“Sporun Oyuncakları” Sergisi

Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları kapsamında açılan “Sporun Oyuncakları” sergisi ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde açılan sergi, yoğun ilgi nedeniyle bir hafta daha uzatıldı. 31 Ağustos’ta sona erecek sergide, Antik Olimpiyat oyunlarından günümüze, sporun tarihsel gelişimi oyuncaklar aracılığıyla deneyimlenebiliyor. Küratörlüğünü şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun üstlendiği sergi, açıldığı 19 Temmuz’dan bugüne kadar 8 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Muhammed Ali oyuncağı

CIRIT DE VAR KIZAK DA

Spor ve oyuncak tarihini ilk kez bir araya getiren sergide, Antik Yunan’daki at arabası yarışlarından ünlü boksör Muhammed Ali’nin tasvir edildiği bir oyuncak da bulunuyor. Sergi, çocuk ve gençlere sporun farklı dallarını tanıma fırsatı sağlıyor. Milli oyunlarımızdan ciritte kullanılan sopaların yanı sıra kızak, boks eldiveni, top gibi çeşitli malzemeler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzenin ilk katında yer alan sergi, pazartesi hariç hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.30 arasında ziyaret edilebilir.


#Paris
#Olimpiyat
#oyuncak
#sergi
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşveren kadın ve genç sigortalılara ilave prim desteği geliyor: İSPİH desteği alma şartları nedir?