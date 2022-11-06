Hayat Ölümcül izdihamın kayıpları
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Ölümcül izdihamın kayıpları

Güney Kore’de ‘Cadılar Bayramı’ kutlaması çılgınlığına kapılan binlerce insan, Seul’ün dar sokaklarına sıkışınca, aralarında çocukların da olduğu 156 insan hayatını kaybetti. Felaketin ardında ise kime ait olduğu bilinmeyen onlarca eşya geride kaldı.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Ölümcül izdihamın kayıpları
​Güney Kore’de ‘Cadılar Bayramı’ kutlaması çılgınlığına kapılan binlerce insan, Seul’ün dar sokaklarına sıkışınca, aralarında çocukların da olduğu 156 insan hayatını kaybetti.

Geçen hafta sonu dünyamız korkunç ve akıl almaz bir felaketi yaşadı. Güney Kore’de ‘Cadılar Bayramı’ kutlaması çılgınlığına kapılan binlerce insan, Seul’ün dar sokaklarına sıkışınca, aralarında çocukların da olduğu 156 insan hayatını kaybetti. İnsan yoğunluğundan çoğu kişi havasızlık ve kalp krizinden can verdi. Felaketin ardında ise kime ait olduğu bilinmeyen onlarca eşya geride kaldı. Seul’de felaket sonrası hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin konduğu bir spor salonu şimdi o felaketin ardından geride kalan eşyaların belki de hiç gelmeyecek sahipleri için bir ‘Kayıp eşya’ noktasına dönüştürüldü. Ölümcül izdihamın kayıpları, denebilecek eşyalar arasında 156 çift ayakkabı, 258 parça giysi, 124 çanta ve 156 elektronik eşya ile anahtarlık gibi özel eşyalar bulunuyor. Felaketten arda kalan izler Seul’de sergileniyor.

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