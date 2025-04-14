Orta şerit serbest ceza yok: Trafikte şerit karmaşası asılsız çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sağ şerit boşken orta şeritte seyreden sürücülere ceza yazılacak" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Böyle bir cezanın olmadığı açıklandı.





Açıklamada, trafikte orta şeridin gereksiz kullanımına yönelik yeni bir denetim sistemi kurulduğu ve özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.





İDDİALAR ASILSIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığını ifade ederek, "Bahse konu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.





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