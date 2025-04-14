Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Orta şerit serbest ceza yok: Trafikte şerit karmaşası asılsız çıktı

Orta şerit serbest ceza yok: Trafikte şerit karmaşası asılsız çıktı

Oğuzhan Ürüşan
16:1714/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Orta şeridi boş yere kullanan sürücülere ceza kesilecek" yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sağ şerit boşken orta şeritte seyreden sürücülere ceza yazılacak" iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Böyle bir cezanın olmadığı açıklandı.


Açıklamada, trafikte orta şeridin gereksiz kullanımına yönelik yeni bir denetim sistemi kurulduğu ve özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.


İDDİALAR ASILSIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığını ifade ederek, "Bahse konu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.


RESMİ BİR KARAR DEĞİL

Trafik birimleri, trafik düzenlemeleri ve denetimlerine ilişkin resmi duyuruların yalnızca Bakanlık ve bağlı kurumlar tarafından yapıldığını hatırlatarak, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere karşı dikkatli olmasını istedi.

#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Trafik
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın al sinyali verdi: Hedeflenen seviye şaşırttı! Dev banka 2025 ve 2026 tahminini revize etti