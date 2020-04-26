Oruçla bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Zor zamanlarda imdadımıza Ramazan yetişti. Manevi havası, huzuru, her gün katlanan bereketi ve ibadetin artan sevabıyla, ruhumuzu ait olduğu yere götürecek. İlk günler, normal bir yeme içme halinden günde iki öğüne geçmek zor gibi görünse de evde olmanın avantajlarından yararlanacağız. Bu günlerde zihinleri meşgul eden sorulardan biri, “oruç tutmak corona virüse karşı direncimizi düşürür mü “ sorusu. Bağışıklık ve beslenme, antioksidanlar, detoks konularında bol bol yazdım. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, oruç bin yıllardır bağışıklığı güçlendiriyor. Bilim insanları kanser gibi hastalıkları yenmek için (intermittent fasting) açlık diyetlerini öneriyorlar. Burada mesele bir süre aç kalarak bedeni temizledikten sonra, sağlıklı besinlerle tamir sürecini başlatmak. Yani iftarda az ve yavaş yavaş yiyelim, sağlıklı ve doğal besinler tüketelim, hamur işini mümkün olduğunca az yiyelim. Virüse karşı almamız gereken tedbirlere uyuduğumuz sürece ramazan ayında oruç tutmak bizi zayıf değil, aksine güçlü kılacaktır. Bugün, Ramazanın ilk günlerinde sahur ve iftar için doyurucu bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu ramazanlar dilerim.
MEYVELİ YULAF EZMESİMALZEMELER
1 su bardağı yulaf ezmesi
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kızılcık konserve (istenilen herhangi bir meyve kullanılabilir)
2 yemek kaşığı bal
Bir çay kaşığı vanilya
Bir fiske tuz
2 yemek kaşığı keten tohumu
Bir avuç fındık
YAPILIŞI
Yulaf, süt, bal ve tuzu, yulaf yumuşayıncaya kadar pişirelim. Karıştıra karıştıra kıvam almasını sağlayalım. Püresini çıkardığımız kızılcıkları ekleyelim. Karıştıralım ve üzerine toz keten tohumunu ilave edelim. Dinlendirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.
Brioche
- MALZEMELER
- 750 gram un
- 400 gram tereyağı
- 4 yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı su
- Yarım su bardağı süt
- 2 tatlı kaşığı kuru maya
- Bir tatlı kaşığı tuz
- Üzerine sürmek için 1 yumurta
- YAPILIŞI
- Un, şeker, tuz ve mayayı karıştıralım. Su ve sütü ılık olacak kadar ısıtıp una ilave edelim. Hamuru yoğuralım. Yumurtaları teker teker kırıp hamura yedirelim. Tereyağını küçük parçalar halinde hamura yedirelim. (Brioche yapımında tereyağı bol kullanılır. Hamurun yağı dışına atmaması için yavaş yavaş, azar azar ekleyip yoğurmak gerekir) Hamur mutfağın sıcağından etkilenirse bir on dakika buzdolabında bekletip sonra tekrar yağı yedirmeye devam edelim. Hamuru mayalanması için dinlendirelim. Mayası gelen hamuru bir kez yoğurup buzdolabında kapaklı bir kapta bekletelim. Bir saat kapaklı kapta buzdolabında, bir saat üzeri örtülü oda ısısında bekletelim. Bu işlemi üç kez yapalım. Bir gece buzdolabında bekletip sabah yumurta büyüklüğünde parçalara ayıralım. Fırını 200 dereceye ısıtalım. Yağlayıp unladığımız yüksek kenarlı bir kaba hamur parçalarını yerleştirelim ya da küçük muffin kaplarına yerleştirelim. Biraz dinlendirip kabarmasını bekleyelim. Az su ile çırptığımız yumurta sarısını üzerine sürelim ve fırınlayalım. Yarım saat ila 45 dakika pişirelim. Afiyet olsun.