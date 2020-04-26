Oruçla bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Zor zamanlarda imdadımıza Ramazan yetişti. Manevi havası, huzuru, her gün katlanan bereketi ve ibadetin artan sevabıyla, ruhumuzu ait olduğu yere götürecek. İlk günler, normal bir yeme içme halinden günde iki öğüne geçmek zor gibi görünse de evde olmanın avantajlarından yararlanacağız. Bu günlerde zihinleri meşgul eden sorulardan biri, “oruç tutmak corona virüse karşı direncimizi düşürür mü “ sorusu. Bağışıklık ve beslenme, antioksidanlar, detoks konularında bol bol yazdım. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, oruç bin yıllardır bağışıklığı güçlendiriyor. Bilim insanları kanser gibi hastalıkları yenmek için (intermittent fasting) açlık diyetlerini öneriyorlar. Burada mesele bir süre aç kalarak bedeni temizledikten sonra, sağlıklı besinlerle tamir sürecini başlatmak. Yani iftarda az ve yavaş yavaş yiyelim, sağlıklı ve doğal besinler tüketelim, hamur işini mümkün olduğunca az yiyelim. Virüse karşı almamız gereken tedbirlere uyuduğumuz sürece ramazan ayında oruç tutmak bizi zayıf değil, aksine güçlü kılacaktır. Bugün, Ramazanın ilk günlerinde sahur ve iftar için doyurucu bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu ramazanlar dilerim.

MEYVELİ YULAF EZMESİ

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kızılcık konserve (istenilen herhangi bir meyve kullanılabilir)

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2 yemek kaşığı bal

Bir çay kaşığı vanilya

Bir fiske tuz

2 yemek kaşığı keten tohumu

Bir avuç fındık

YAPILIŞI

Yulaf, süt, bal ve tuzu, yulaf yumuşayıncaya kadar pişirelim. Karıştıra karıştıra kıvam almasını sağlayalım. Püresini çıkardığımız kızılcıkları ekleyelim. Karıştıralım ve üzerine toz keten tohumunu ilave edelim. Dinlendirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

Brioche

Brioche