Osmanlı İstanbul'unda üç yılın hikayesi

Charles White (1793-1861) İngiltere’de Shrophire’de doğdu. Eton Koleji’nde eğitim gördü ve burada ileride İngiltere’nin Osmanlı büyükelçisi olacak olan Stratford Canning ile tanıştı. 1805’te Eton Koleji’nden mezun olduktan sonra orduya katıldı. General Wellington’un komutası altında Napolyon ordularına karşı verilen Yarımada Savaşı’nda görev aldı. 1821’de albay rütbesiyle emekli oldu. White 1830-31’de yıllarında Belçika kralının seçimi konusunda Britanya’yı temsil eden Lord Ponsonby’nin sekreterliğini yaptı. Lord Ponsonby’nin 1832’de Britanya’nın Osmanlı İmparatorluğu elçiliğine atanması White’ın Osmanlı İstanbul’una ilgi duymasına neden oldu. Ponsonby’nin büyük elçiliğinin son yılı olan 1841’de İstanbul’a gelerek 1844’e kadar kentte kaldı. İstanbul’da kaldığı bu yıllarda edindiği bilgi ve gözlemlerin yer aldığı Three Years in Constantinople; or, Domestic Manners of the Turks in 1844 isimli eseri 1845’de 3 cilt olarak İngiltere’de yayımlandı. White, söz konusu eseri kaleme alma sebebini İstanbul’da bulunduğu üç yıl boyunca karşılaştığı gelenekleri ve gördüğü mekânları olduğu gibi okuyucuya aktarmak olarak açıklıyor. Yabancıların birçoğunun İstanbul’a geldiklerinde yerel adetlerin kaynağını, anlamını ve gereklerini bilmediklerini, kitaplardan veya refakatlerindeki şahıslardan da bu konuda doğru bilgiler alamadıklarını vurgulayarak kendisinin bu eksikliği gidermek üzere İstanbul’un sosyal hayatı hakkında aydınlatıcı bilgiler vermeyi amaçladığını belirtiyor.