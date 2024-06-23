Nasreddin Hoca beyaz perdede

Nasreddin Hoca sadece çocukları değil yetişkinleri de güldüren ünlü bir Türk mizah ustası. Konya Akşehir ile Eskişehir Hortu köyü arasında yaşadığı düşünülen ve Selçuklu döneminin önemli bir figürü olarak karşımıza çıkan Nasreddin Hoca Türk halkının yanında Araplar, Çinliler, Macarlar, Ruslar gibi topluluklarda da farklı isimlerle tanınıyor ve fıkraları nesiller boyu anlatılıyor. Güldürmesi yanında düşündürmesiyle de öne çıkan fıkralarının aynı zamanda tasavvuf boyutu da var. Araştırmacılar böyle bir kahramanın gerçekte yaşayıp yaşamadığı konusunda farklı görüşler ileri sürüyor. Nasreddin Hoca üzerine ilk tiyatro 18. Yüzyılda yazıldı 1939 yılında ise ilk filmi çekildi. 1996 yılı ise hatırladığınız gibi UNESCO tarafından Nasreddin Hoca Yılı ilan edilmişti. Somut olmayan Kültürel Miras listesine ise 2022 yılında kaydedilen Nasreddin Hoca bugünlerde yeni bir macera için gün saymaya başladı.





Eşek sırtında Türk cumhuriyetlerini gezecek

Türkiye’den başlayarak Türk cumhuriyetlerine doğru eşeği sırtında gezinti yapacak olan Nasreddin Hoca Türk ve dünya seyircisinin karşısına yeni bir macerayla çıkacak. Geçtiğimiz ay Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan VI. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu’nda düzenlenen basın toplantısında filmin ayrıntıları anlatıldı. Filmi beyazperdeye aktaracak olan yönetmen ve senaryonun yazarı Azerbaycanlı yönetmen Vagıf Mustafayev Ağustos ayında çekimlere başlayacakları müjdesini verdi.





Nasreddin Hoca ortak değerimiz

Nasrettin Hoca’nın film boyunca Türki Cumhuriyetlerde bir yolculuk yapacağını söyleyen Mustafayev, “Nasreddin Hoca ortak değerimiz olarak Türkiye’den başlayarak her ülkeye yolculuk yapacak ve hangi ülkeye giderse o ülkenin Türkçesi ile konuşacak. Herkes kendinden bir şey bulacak. Aynı zamanda dünyaya Türklerin kıvrak zekasını, zorluklar karşısındaki çözümlerini anlatacak” diye konuştu. 100 dakikalık filmin Türkiye ayağı Eskişehir bölgesinde Ekim ve Kasım ayı içinde çekilecek. Filmin Kasım- Aralık ayında tamamlanması ve 2025 yılında ise gösterime girmesi planlanıyor.





Nasrettin Hoca’yı ünlü Türk oyuncu oynayacak

“Nasreddin Hoca - Çetin Günlerin Dostu” adlı film için bu yaz kamera karşısına geçeceklerini söyleyen Mustafayev, filmin yapımcısının ise Zaur Darabzade olduğunu ve altı Türk Cumhuriyetinde hikayenin geçeceğini sözlerine ekledi. TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin Ekim 2023’te Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da düzenlediği 40. toplantısında, Türk Dünyası’nın ortak folklor kahramanı Nasreddin Hoca hakkında bir film yapılması kararının alındığını filmin Teşkilata üye ülkelerin kültür bakanlıkları ve TÜRKSOY’un katkılarıyla yapılacağını belirten Mustafayev, filmde Türk devletleri sinemacıların bir araya geleceğini ve dünyaya Türk halkının zekasını ve mizah anlayışını bu filmle göstermek istediklerini dile getirdi. Ağustos ayınca çekimleri başlayacak olan film başrol oyuncusunu ise bir Türk oyuncunun oynayacağını müjdesini veren Mustafayev “Nasrettin Hocayı bir Türk oyuncu canlandıracak ancak henüz kim olduğu netleşmedi. Önümüzdeki günlerde ismini açıklayacağız” dedi.



