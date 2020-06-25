Osmanlı Saray Kadayıfı lezzetli tatlılarıyla mideleri şenlendiriyor

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi olan saray kadayıfını yeni formuyla sunan Osmanlı Saray Kadayıfı, açıldığı günden bu yana halk tarafından yoğun ilgi gördü.

2013 yılında İstanbul Alibeyköy’de yolculuğuna başlayan Osmanlı Saray Kadayıfı, her geçen yıl ivme kazanarak tatlı düşkünlerini sevindirmeye devam ediyor. Osmanlı Saray Kadayıfı’nın fındıkları Giresun’dan, fıstıkları ise Gaziantep’ten taze olarak geliyor. Tatlılarda tereyağı dışında hiçbir yağ kullanılmıyor. Su, şeker, tereyağı ve fıstık/fındık kullanılarak yapılan kadayıflarda sağlığa zararlı bir gıda maddesi, en ufak bir katkı maddesi dahi bulunmuyor.

Tatlılar usta isimler tarafından hazırlanarak özel olarak pişiriliyor ve diğer Osmanlı tatlıları gibi yanında süt ile birlikte ikram ediliyor. Ağır ateşte pişen Osmanlı Saray Kadayıfı tatlıları, Alibeyköy, Şehremini, Çalışlar ve Kısıklı olmak üzere İstanbul içinde 4 farklı şubede hizmet veriyor.

Dekorasyonda kullanılan ayrıntılar, bakır servis tabakları ve peçeteliklerle her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş.

Osmanlı Saray Kadayıfı’nda sultaniye, toz fıstıklı kadayıf, fındıklı kadayıf, künefe ve burma kadayıf gibi birbirinden lezzetli tatlılar bulunuyor. Tatlılar özenle hazırlandıktan sonra ağır ateşte pişiyor ve günlük üretilerek her zaman taze olarak servis ediliyor.

Her zaman doğal ürünler kullanıldığı için, lezzetini buna borçlu olan Osmanlı Saray Kadayıfı’nın sütle servis edilmesinin sırrı, her lokmada aynı lezzetin alınmasından kaynaklanıyor. Süt haricinde kaymak veya maraş dondurmasıyla da tatlı servisi yapılabiliyor.

Kadayıfla ikram edilen sütün sırrını da ustası açıklıyor “Her lokmadan sonra ağzınızda süt gezdirirseniz, yediğiniz her çatalda ilk başta aldığınız tadı alırsınız. Nasıl ki baklavayla ayran ikram edilir, biz de saray mutfağına uygun kadayıfla süt ikram ediyoruz.”

Hiçbir tatlısında glikoz vb. ürün kullanmayan Osmanlı Saray Kadayıfı, Instagram hesabıyla da kendi alanında öncü isimler arasında yer alıyor. Instagram’da 140 bine yakın takipçisi bulunan Osmanlı Saray Kadayıfı, mağazalarından özel video ve fotoğraf paylaşımları yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.