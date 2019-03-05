Hayat Ötekilerin öyküsü
KÜLTÜR SANAT

Ötekilerin öyküsü

İsveçli yazar John Ajvide Lindqvi’nin çok satan romanından sahneye uyarlanan Bırak İçeri Gireyim, öteki olmanın ağırlığını hisseden iki çocuğun öyküsünü anlatıyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Oyun 14-15-27 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Sahnesi’nde izlenebilir.
Oyun 14-15-27 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Sahnesi’nde izlenebilir.

Tiyatroda sinemada edebiyat uyarlamanın keyfi bir başka. Okuduğunuz bir kitaba görsel dille ve bambaşka bir yorumla tanık olduğunuzda yeni bir dünyaya daha giriyosunuz. Son yıllarda özellikle tiyatroda bu uyarlamalar revaçta ve büyük ilgi görüyor. Yazarın sevenleri kitabın hayranları göz önüne alındığında 1-0 önde başlıyor oyun.

Sahnede izlediğimiz son uyarlamalardan biri “Bırak İçeri Gireyim.”

Zorlu PSM ve DOT işbirliğiyle hayata geçirilen oyun İsveçli yazar John Ajvide Lindqvi’nin çok satan romanından sahneye taşındı. Yazar aynı zamanda 2008’de romanı senaryolaştırmış ve “Let the Right One” adıyla filme de çekmişti. Şimdi sırada modern zamanların vampir öyküsüne tiyatroda tanık olma zamanı.

  • Murat Daltaban’ın yönettiği oyun iki farklı çocuğun, Oskar ve Elias’ın öyküsü. Babasız, alkolik annesiyle yaşayan naif ve kırılgan olan Oskar, arkadaşları tarafından ötelenen, her fırsatta hırpalanan bir çocuktur. Bir gün yan dairelerine Elias adında bir kız taşınır. Elias’ın hareketlerine anlam veremez fakat her geçen gün ona bağlandığını hisseder. Zira 12 yaşında görünen Eli aslında 200 yaşında bir vampirdir ve kanla beslenmektedir. Elias ve Oskar arasındaki bağ günden güne kuvvetlenirken yaşadıkları yerde ise gizemli çocuk cinayetleri yaşanmaktadır.

“Bırak İçeri Gireyim”, öteki olmanın ağırlığını farklı biçimlerde taşıyan iki çocuğun gözünden koşulsuz, saf bir sevgiye odaklanıyor. İki genç başrol oyuncusu Atakan Akarsu ve Begüm Akkaya’nın performansı izlemeye değer. Kitabın Türkçesi “Gir Kanıma” adıyla Pegasus Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmıştı. Filmi de Türkçede izlemek mümkün. Üçlemeyi tamamlamak istiyorsanız yeni durağınız sahne olabilir.

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