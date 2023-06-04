Oyu beraber kullandık zaferi beraber kutladık

Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinden geriye hafızalarda renkli görüntüler kaldı. Bu görüntülerden birisi İstanbul Sarıyer’de Ayazağa İlkokulu’na oy kullanmaya kuzusuyla birlikte giden 52 yaşındaki Ümmiye Güzel ile kuzusu Pamuk’a aitti. Bir diğer görüntü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle birlikte sokaklara çıkıp sevinç kutlamasına katılanlar arasında yaptığı dansla bir anda herkesi gülümseten Güngören’de yaşayan esnaf Ahmet Eyi idi. Biz de bu hafta Yeni Şafak Pazar olarak hem Güngören’de hem de Sarıyer’de haftaya damgasını vuran Ümmiye Güzel ile Ahmet Eyi’yi ziyaret ettik ve o görüntülerin arkasındaki hikâyelerini dinledik.

ÖKSÜZ KUZUYA ANNELİK

Aslen bir yörük olan Ümmiye Güzel Antalya’da çiftçi bir ailenin kızı. “Antalya Elmalı da çiftçiyiz, abimin koyunları var” diyen Güzel, üç sene önce Antalya’dan yeğeninin çocuğuna bakmak için İstanbul’a yerleşmiş. Üç yaşındaki kedisi Miti ile birlikte yaşayan Güzel, Antalya’da köyde yaşayan annesinin telefonla arayıp “Öksüz bir kuzu var. Sana göndereyim mi?” diye sorması ile hikâyesi başlamış. İlk önce kuzuyu istememiş ama annesinin iknası sonrası İstanbul’a gelen kuzuyla evinde yaşamaya başlamış. Güzel, ilk haftalarda epey zorluk yaşadığını da itiraf ediyor: “Sürekli meliyordu, mama istiyordu. Bir çocuk nasılsa aynı o şekil ilgi istiyordu. Çocuğa bakar gibi ona baktım, besledim.” Ama sonra birbirlerinin huylarını öğrenip birbirleriyle sıkı sevgi bağı kurmuşlar. Güzel, “Bir insan gibi duygularını, üzüntüsünü her şeyini ifade edebiliyor. Mesela karnı ağrıdığında bana anlatmaya çalışıyor. Dizime başını koyuyor. Normalde uyanmak için o beni kaldırırdı ama şimdi o kaldırmadan ben kalkıyorum” diyerek aralarındaki o güçlü duygusal bağı anlatıyor.

KUZUM METROYA BİNMEYİ SEVİYOR

Güne önce kuzusu başlıyormuş. “Sabah beşte uyanıyor” diyen Güzel, kuzusu Pamuk’un en çok ayran sevdiğini ve onu kedi mamasıyla beslediğini sözlerine ekliyor. “Bir ot yemiyor. Zorla veriyorum. Otları ağzından küçük küçük çıkartıp dilinin altına saklıyor. Evdeki minderin arkasına atıyor” diyerek kuzusunu anlatıyor. Gün içerisinde Pamuk’u şehir merkezinde gezdiren Güzel, “En çok meydanı seviyor. Koşa koşa, oynaya oynaya meydana iniyor” diye gün içinde birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyor. Ayrıca Pamuk’un otobüse, metroya da binmeyi çok sevdiğini anlatıyor Güzel ve ekliyor: “Pamuk, bana çok uğurlu geldi. Çok bitkin ve mutsuzdum. Kollarım, bacaklarım ağrıyordu. Pamuk gelince bütün ağrılarım, stresim gitti. Şifa oldu bana. Pamuk’a başta alışamadım ama şimdi çok mutluyum. Kedim Miti ile tartışırlar, birbirlerine savaş açarlar ama sonra birbirlerine kıyamazlar. Oyun oynarlar. ”

HAKLA BATILIN SAVAŞIYDI

28 Mayıs gecesi kutlamalara yaptığı dansla damgasını vuran Ahmet Eyi ile görüşmek için ise bu defa Sarıyer’den ayrılıp Güngören semtine doğru yola çıkıyoruz. Bizi güler yüzüyle karşılıyor Ahmet Eyi. Doğma büyüme İstanbullu olan 43 yaşındaki Eyi, üç çocuk sahibi. Daha önce Dolapdere’de ciğer dükkanı işlettiği için herkes tarafından “Ciğerci Hacı Abi” olarak tanınıyormuş. Ancak Eyi, ciğerci dükkanınnda bir süre çalıştıktan sonra züccaciye dükkanı açmış.

Seçim gecesi yaptığı dansın videoya çekildiğinden çok sonra haberi olmuş.

“Ben tuşlu telefon kullanıyorum eşim ise akıllı telefon. Dans sosyal medyada yayılınca eşim görmüş ve bana gösterdi öyle haberim oldu. Kendimi çok tuhaf hissettim o an” diyerek hikâyesini anlatıyor.

“Herkes beni konuşuyor” diyen Eyi, dansından dolayı pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekliyor. Eyi, “Ön göremediğim bir hareketle orada kendi başıma, habersizce dans ettim. Sadece kendi nefsimle yaptım ama yanlış bir hareketti. Doğru bir hareket değildi bu hareket” diyerek pişmanlığını dile getiriyor. O gece sokağa çıkıp neden dans ettiğini ise Eyi şu sözlerle anlatıyor: “Ümmet olarak zaten boğulmuştuk. Bu hakla batılın savaşıydı. O hakla batılın savaşında biz zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönül verenlerdeniz her zaman. Çünkü çok güzel bir lider, güzel bir komutan. Biz de onun neferleriydik. Dinimizi bize hakkıyla yaşatabilen büyük bir liderdir. O coşkunluğun anlamı da o zaten. Bana göre o seçimde hakla batıl ayrıldı ve biz galip geldik. O gün o hareketlerle ben, zaten ben değildim. Bu hareketleri de tasvip etmiyorum aslında. Fakat zafer coşkusuydu, zafer çılgınlığıydı. Nefsin hazzettiği bir olay yaşadım. Ondan sonra kendi kendimi muhasebeye çektiğim zaman bunun hata olduğunu anlayınca o nefsi dizginlemeye çalıştım. Çünkü dinimize büyük zarar veriyor. Seçim akşamının eğlencesiyle, sevinciyle o anları yaşadık sadece.”

GALİBA FENOMEN OLDUK

Dans figürlerini “Nereden öğrendiniz?” diye merak edip soruyoruz yine de. “Gençlik günlerimizden kalma” diyen Ahmet Eyi, “Herkesin yaşadığı bir gençliği yaşadık. Gençliğimizde cahildik. O gençlikte de aklımızda kalan figürler vardı. O figürler o gençlikten çıktı. Hâlâ içimizde bir çılgınlığı duruyormuş demek ki” diye cevaplıyor sorumuzu. Videonun gündem olmasından sonra gelen kötü tepkileri dikkate almadığını söylüyor ve olumsuz olduğu kadar “Ümmet coştu. Hacı Baba da coştu” şeklinde güzel tepkiler olduğunu da söylüyor. Eyi, videodan sonra hiç aramayan akrabalarının aradığını dile getiriyor ve ekliyor: “Hiç sesini duymadığım akrabalarımın seslerini duydum. Bir akrabamız ‘Keşke senin yerinde ben olsaydım’ dedi. Büyük bir kitleye hitap edince fenomen olunuyor galiba.”

Pamuk oy kullanmaya kabine de girdi

Seçim günü, Ayazağa İlkokulu’nda kuzusu Pamuk ile oy kullanmaya giden ve akşam seçim zaferini meydanda kuzusu ile birlikte kutlayan Güzel’in peşinden bir an olsun ayrılmayan Pamuk’un kutlamalar esnasındaki kareleri de kalpleri ısıtmıştı. Güzel, o anları ise şu sözlerle anlatıyor: “Pamuk peşimden bir an olsun ayrılmıyor. O gün Pamuk ile oy kullanmaya gittim. Oy kullanacağım sınıf üçüncü kattaydı. Ben aşağıda kaçıncı katta olduğunu sorarken Pamuk merdivenleri çıkıp üçüncü katta durmuştu bile. Oy kullanırken kabine de benimle birlikte girdi. Herkes çok güzel tepkiler verdi ve şaşırdı biraz. İki aydır stres olmuştuk sonuçlar için. Akşam da seçim sonuçları açıklanmaya başladığında tekrardan Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan olmasından çok mutlu oldum. Reisimiz bizi mutlu etti inşallah Allah da onu mutlu etsin. Hâlâ geceleri uyanıyorum gerçek mi diye. Geceleri yatıp uyuyamıyordum. Kafamı yastığa koyunca bir saat sonra kalkıyordum vatanımız elden gidecekti diye. Sonra kazandığı haberini alınca Pamuk’la birlikte o sevinçle meydana koştuk. Taksim’e gidecektik hatta gidemedik. Pamuk meydanda yoruldu. Reisimiz için inşallah Eyüp Sultan ziyareti yapacağız. Hatimlerimizi bağışlayacağız. Zor günlerden geçtik.” Pamuk’un bir tek Uğur Işılak’ın “Recep Tayyip Erdoğan” isimli şarkısı çalınca zıpladığını söyleyen Güzel, evin içerisinde odadan odaya koşturduğunu, heyecanlandığını ve yorulup nefes nefese kaldığını sözlerine ekliyor.

Kimi papağınıyla kimi de gelinliğiyle oy kullandı

Vatandaşların gün boyu okullarda gerçekleştirdiği oy kullanma sürecinde renkli görüntüler oluştu. Denizli’nin Pamukkale Mahallesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Kıvılcım, papağanı ve atıyla sandığa giderek oyunu kullanırken, Düzce’de dünyaevine girecek çift, oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan ise Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya gitti.

Ahmet Eyi, Güngören’de kalabalığın arasındaki bir aracın üzerine çıkıp dans ederek seçim sevincini göstermişti.











