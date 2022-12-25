Oyuncaklar yetişkinler için üretiliyor: Endüstriye yön veriyorlar

Oyuncaklar denince hepimizin aklına çocuklar gelir. Kız çocukları ve erkek çocukları için hepsi birbirinden albenili, rengarenk oyuncaklar. Hangimiz bir oyuncak mağazasına girdiğinde yüzünde hafiften bir tebessüm olmaz, sanki bir vahaya düşmüş gibi olmayız. Hatta çocuğumuzla bir mağazaya girdiğimizde, kendimize de ‘çaktırmadan’ bir oyuncak almayız. Amerikan NBC internet sitesinin yaptığı bir habere göre oyuncak endüstrisini ayakta tutan etmenler arasında ön sıralarda 12 yaş ve üstü tüketicilerden geliyor. NBC, bu kitle için Kid (çocuk) ve Adult (yetişkin) kelimelerinin birleşiminden Kidults kelimesini türetmiş. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte Kidults’ın oyuncaklara yaptıkları harcamanın arttığı belirtiliyor. Amerikan NPD Group’tan alınan verilere göre, özünde bu Kidults ABD’de yılda yaklaşık 9 milyar dolar değerindeki tüm oyuncak satışlarının dörtte birinden sorumlu ve sektördeki büyümenin en büyük itici gücü.

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ÜRETİM BANDINI GELİŞTİRDİLER

Oyuncaklara daha fazla para harcama eğiliminde olan Kidults grubu, çizgi romanlara, süper kahramanlara ve onlara çocukluklarını hatırlatan koleksiyon yapılabilen ürünlere büyük ilgi gösterdiği belirlendi. Genellikle “çocuklar için” kabul edilebilecek aksiyon figürleri, Lego setleri ve oyuncak bebekler gibi ürünler satın aldıkları kaydedildi. Elbette üreticiler de bu yeni talep dalgasına ve yaş aralığına kayıtsız kalmamış. Habere göre son yıllarda oyuncak üreticileri, hâlâ eğlenmek isteyen bu yeni nesil yetişkinler için üretim bantlarını geliştirerek, yalnızca bu tüketiciler için ürün grupları oluşturdular.