Padişah olmasaydı ilim adamı olurdu

Fatih fıtratındaki merak duygusu sebebiyle her konuyla ilgilenmiş ve her bilim dalında kitap toplamıştır. Onun kütüphanesinde din, ilahiyat, tarih ve edebiyat alanındaki eserlerin yanı sıra tıp, coğrafya ve gizli ilimlere kadar her türden eseri görmek mümkün. Fatih tasavvuf ilmine de büyük bir ilgi duyuyordu ve özel kitaplığında 30 civarında önemli tasavvufî eser bulunmaktaydı.