Pakistan’daki ilk Türk büyükelçisi

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Rami Kütüp-hanesi’nde açılan ve bugün son günü olan “Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı” sergisinde büyük şairin elçilik yıllarına ait fotoğraf, görsel, mektup ve el yazısı örnekleri yer alıyor. Yunus Emre Enstitüsü, Yahya Kemal Enstitüsü ve İstanbul Fetih Cemiyeti ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda açılan sergide Yahya Kemal arşivi açılarak arşivdeki diplomatlığa dair belgeler çıkarıldı.

Sergide, Beyatlı’nın 1926-1933’te, elçilik yıllarının yanı sıra Varşova, Madrid ve Lizbon’da görev yaptığı dönemlere ait bilgi ve görseller, arşivlerden gün yüzüne çıkarılmış fotoğraf, belge, mektup ve anılar yer alıyor. Unutulmaz şairin diplomatik yönüyle ele alındığı sergi, Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilinir.





Dört farklı bölgede elçilik yapmış

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ömür Karslı, belgeleri yeni bir görsel dile kavuşturarak sergiyi hazırladıklarını aktararak, “Yahya Kemal Beyatlı 1926-1933 yılları arasında üç farklı Avrupa şehrinde elçilik yapmış. Bunlardan biri Varşova, diğeri Madrid, bir diğeri de Lizbon” bilgisini veriyor. Yahya Kemal Beyatlı’nın 1948-1949 yıllarında Pakistan Büyükelçisi olarak görev yaptığının altını çizen Karslı, şu bilgileri paylaşıyor: “Yahya Kemal aynı zamanda Pakistan’da büyükelçi olarak görev yapan ilk Türk. Bu sergide, şairimizin 4 farklı bölgede yaptığı elçilik yıllarına dair fotoğraflar, anılar, arşiv malzemesi, mektuplar ve diğer görselleri yeni bir dille sunmaya çalıştık.”

Ömür Karslı, serginin sadece şaire ya da edebiyata meraklı olanlara değil, öğrencilere ve uzman akademisyenlere de hitap ettiğini vurgulayarak, şunları söylüyor: “Bu sergiye geldiklerinde şairimizin diplomat yönüne dair görseller eşliğinde yeni bir bilgilenmeye kavuşacaklar. Aynı zamanda sergiye yerleştirdiğimiz Yahya Kemal’in kendi sesinden dillendirdiği şiirlerini duyarak, diplomatlığıyla şairliği arasındaki ilişkiye dair yeni bir bakış edinebilecekler.”





Geniş kapsamlı bir sergi oldu

Yahya Kemal Beyatlı’nın diplomat yönünü göstermesi açısından serginin önemli olduğunu vurgulayan Karslı, “Daha önce Pakistan’da Yunus Emre Enstitüsü olarak bir sergi açmıştık. Fakat bu sergide sadece Pakistan’daki büyükelçilik yıllarına odaklanmıştık. Bu sefer sergiyi genişlettik. Yeni bir konseptle 4 farklı ülkede ve 4 farklı şehirdeki bütün diplomatik yıllarına bakan, daha geniş kapsamlı, geniş bakış açısına sahip bir sergi oldu” değerlendirmesini yapıyor.

Kar Musikileri şiirini Varşova’da yazmış

Karslı, devlet hizmeti açısından Yahya Kemal’in diplomatik görevinin önemli olduğunun altını çizerek, “Fakat burada bizim dikkatimizi çeken bir başka unsur da Yahya Kemal’in diplomatik görevlerinden mülhem bazı şiirler üretmesi. Özellikle Varşova’dayken yazdığı ‘Kar Musikileri’ önemli şiirlerinden biri” diye belirtiyor.



