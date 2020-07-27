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Hayat Pandemi sürecinde yemek yemek için mekan seçiminde nelere dikkat edilmeli?
GENEL SAĞLIK

Pandemi sürecinde yemek yemek için mekan seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Yoğun pandemi döneminin ardından normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte restoranlardaki müşteri yoğunlukları da arttı. Uzmanlar, otellerdeki restoranlar da dahil yemek için mekan seçiminde Covid – 19 enfeksiyon riskine karşı kapalı mekanlar yerine açık alanları olan ve masalar arasında en az bir buçuk ile iki metre mesafe kuralı uygulayan işletmelerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, normalleşme süreci ile birlikte yemek için restoranlara yönelenlere doğru mekanı seçebilmeleri için önerilerde bulundu.

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Bu restoranlara dikkat!

Normalleşme sürecinin ardından restoranlara hatta spor salonlarına da gidilebileceğini ifade eden Dr. Songül Özer, “Artık hayatımızı yavaş yavaş normalleştirmeliyiz ama burada gidip gitmemeliyizden ziyade nasıl gideceğimiz önemli. Çok kalabalık olan bir yere, insanların kesinlikle maske takmadığını gördüğümüz, çok yakın mesafelerde masaları olan, eline eldiven giymemiş veya elini yıkadığından emin olmadığımız insanların hazırladığı yiyeceklerin olduğu bir restorana gitmemeliyiz. Oralardan uzak durulmalı. Açık havada virüsün bulaşma ihtimali daha düşük olduğu için restorana gidilmek istendiğinde mümkünse açık hava ortamı olan bir yer tercih edilmeli” dedi.

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Self servis açık büfelerden uzak durulmalı

Özer, maske takılsa da takılmasa da kapalı ortama göre açık ortamdaki bulaşma ihtimali daha düşüktür diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çok güzel uygulamalar yapan restoranlar var. Masaların arasında en az iki metre boşluk bırakılmış yerlere gidilebilir. Çok kişinin temas ettiği açık büfelerden uzak durulmalı yani bu mekanları tercih etmemek gerekiyor.

Garsonun tek tek servis yaptığı mekanlar gidilmek için uygun. Bazı restoranlar ya da bazı büyük işletmelerde açık büfeler hazırlanıyor ve büfelerdeki garsonlar servis yapıyor. O şekilde olması koşuluyla tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her şey dahil otellerdeki gibi herkes kendi yemeğini açık büfe masasından almamalı. Normalleşeceğiz ancak sosyal mesafe kurallarını da unutmamalıyız.”

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