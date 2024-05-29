Para için yoğun bakımda mı tuttular?

Zehra ve Koray Demirel çiftinin 16 Nisan’da ikiz bebekleri oldu. Ankara’da özel bir hastanede gerçekleşen doğumdan sonra bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Baba Demirel'in iddiasına göre, erkek bebek taburcu edilecekken önce enfeksiyon, sonra zatürre, en son da epilepsi krizi geçirdiği söylenip yoğun bakımda kalmaya devam etti. Gerekçeleri bir süre sonra inandırıcı bulmayan aile, çocuklarını başka hastaneye götürmek istedi. Bu kez de “En az 20 gün daha burada kalmaları gerekiyor, feriştahı gelse bizden alamaz” cevabıyla karşılaştı.

TAHLİLLER TEMİZ ÇIKTI

Yoğun mücadele sonrası çocuklarını hastaneden çıkarabilen aile, başka hastanenin yolunu tuttu. 10 Mayıs’ta sevk edilen çocuğun tahlilleri temiz çıktı. Baba Demirel, “Gittiğimiz hastanede, kendilerine epilepsi cihazı olmadığı yönünde bilgi vermişler. Hem cihaz yok hem de çocuğun hastaneden çıkarılmaması için bizi ikna etmeye çalışıyorlar” dedi. Çocuğun bir devlet hastanesine sevk edildiğini anlatan Demirel, “Hastanede yapılan tüm tahliller de temiz çıktı. Devlet hastanesine sevk olurken ‘Eko esnasında nöbet geçirdi, ekoyu yapamadık’ denmişti, daha sonra e-Nabız’dan ekonun yapıldığı da belirlendi. Süreç boyunca sürekli çelişkili ifadelerle karşılaştık” diye konuştu.

SGK ile anlaşmalı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sürekli yeni bir şey çıkarılarak çocukların daha uzun süre burada tutulmak istendiğini iddia eden Demirel, hastanelerin bu yolla vurgun yaparak devleti zarara uğrattığını öne sürdü. Aile, hastaneden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.







