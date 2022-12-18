Patlak toplar ustaya emanet: Kahire'deki küçük dükkanın yuvarlak dünyası

Top yuvarlaktır deyip peşinden koşan çocuklardık biz. Bugünkü çocuklar pek o kadar şanslı değil ama benim yaşıtlarım için sokak arasında düzenlenen futbol maçları en güzel anılarımız arasında yer alır. Bu güzel anılar arasında toplarımızın bir çivi ya da diğer yan etkiler nedeniyle patladığı anlar ise hafif bir acı tebessümle hatırlanır. Top deyip geçmemek lazım. Bir çocuk için edinmesi çok zor, kaybetmesi ise acıdır. 1980’lerde bir topun maliyeti yüksekti o yüzden bir şekilde yamalarla filan tamir edilmek istenirdi. Günümüzde ülkemizde kaybolan bu iş kolu, Mısır’ın başkenti Kahire’de 68 yaşındaki Mustafa Mahmud Mustafa tarafından devam ettiriliyor. Kahire’deki kutu gibi dükkanında, patlak topları tamir etme enstitüsünde, Mustafa Mahmud Mustafa Amcamız 50 yılı aşkın süredir, yaralı toplara dikiş ediyor, onları tekrar peşinden koşulacak sağlıklı forma kavuşturuyor.

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İŞİNDE MÜKEMMEL

Babadan oğula geçen bir zanaat bu. Mustafa Amcamız işinde o denli usta ki Mısır’ın ünlü futbol kulüpleri Zamalek ve Al Ahly dahi onun hizmetinden yararlanmış. Hikayesini Reuters’e kısaca:“Babam futbol toplarını sıfırdan yapardı. Ben de onun yanında çalıştım ve mesleği öğrendim. Doksanlı yıllara kadar Çin'den ithalatın arttığı ve iyi apreli topların ucuza satılmasına kadar böyle devam ettik. Ancak o süreçten sonra topları tamir etmeye yöneldim. Önceleri futbol kulüpleri benden topları tamir etmemi ister ve ben de ret cevabı veriyordum. Ancak sonra tamir işlerinde çalışmaya başladım ve bu zanaatı seviyorum, bu yüzden topları mükemmel şekilde tamir ediyorum. Mustafa Amca, yaptığı işten duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlatıyor: “Al Ahly ve Zamalek gibi büyük kulüpler benden hizmet istiyor. Yıllarca bu işi yaptım ama sonra sağlığım bozuldu ve sadece dükkanımda çalışmaya karar verdim. İnsanlar bana gelip, işimi beğeniyor, çok şükür.”

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