Peygamber sofrasından tarifler

Yemek, insan hayatını sürdürebilmek için bize gerekli olan şeylerin neredeyse en başında geliyor. Yeme içme düzeni de dikkatle bakıldığında, gıdanın dağılımından, sofraların adabına kadar bütün unsurlarıyla, toplumun adalet sisteminden, refah düzeyine birçok şeyi işaret eden önemli bir veri kaynağıdır. İslam sofraları zengin ve fakiri birleştirir, yalnız yemek tavsiye edilmez ve aşırıya kaçmakta hoş karşılanmaz. Az yemek, yemeği bölüşmek, yemeği hediye etmek Müslüman toplumların alışkanlıklarındandır. Efendimiz (sav) bir hadisinde “Ey Müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa” buyurmuşlardır. Böylece, insanlar arasında sevgi bağı güçlenir, yemek hediye etmekle rızıklar bölüşülüp, sofralarda bereket artırılır. Başka bir hadisinde Efendimiz (sav), kendisine “Ya Resulullah (sav) yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor” diyen ashabına, “Herhalde siz ayrı ayrı yiyorsunuz” buyurdular. “Evet” cevabını alınca da “Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun” diye yanıtladılar. Biz de özellikle Ramazan ayında, alışkanlıklarımız arasında bulunduğu gibi, birbirimize yemek hediye edelim ve iftarlarımızı yalnız yapmamaya özen gösterelim. Efendimiz (sav), yemeğe düşkün bir kimse değildi. Çoğu zaman bölüşmeyi, ikram etmeyi ve infak etmeyi tercih ederdi. Az yerdi. Sofrasına arpa unu, sirke, zeytinyağı, peynir, süt ve hurma hakimdi, çoğu zaman tek veya iki çeşit yemek bulunurdu. Önüne gelen yemeği beğenmese dahi “Beğenmedim” demez, yemeği yapana teşekkür ederdi. İçinde bulunduğu toplumda zenginin, fakirin aynı sofrada bulunmasına özen gösterirdi. Genellikle tek öğün veya iki öğün yemek yediğini bildiğimiz Rasulullah (sav) acıkmadan yemez ve hastalıkların nedenini birbiri üstüne yenilen yemekler olarak görürdü. Bugün, Ramazan ayının nuruna yakışır bir şekilde Efendimiz’in (sav) sofrasından iki tarif paylaşmak isterim. Allah oruçlarımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul etsin ve Ramazanı bize bereketli kılsın. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü diliyorum.