Hayat Portakallı lezzetler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Portakallı lezzetler ​

Portakallı lezzetler

Kış ayının vazgeçilmez meyvesidir portakal. Aynı zamanda C vitamini deposu olan turunçgiller ailesinden bu hafta birbirinden lezzetli iki tarif paylaşıyoruz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Endülüs bahçelerinden Akdeniz kıyılarına oradan ülkemize uzanan turunçgiller Osmanlı döneminden bugüne kış aylarının vazgeçilmez meyvesidir.
Endülüs bahçelerinden Akdeniz kıyılarına oradan ülkemize uzanan turunçgiller Osmanlı döneminden bugüne kış aylarının vazgeçilmez meyvesidir.

Kış aylarının sevilen meyveleri portakal ve mandalina iyi birer C vitamini kaynağıdır. Severek tükettiğimiz bu meyvelerin kabukları da hoş kokularıyla keklerin, pastaların aroması olurlar. Turunçgillere dair en eski kaynaklar M.Ö. 800’e dayanır. Hindistan ve Çin’de yetişen, şiirlerin konusu olmuş mandalina ve limonlar, gelin ve damadın birbirine geleneksel hediyeleri arasında olduğu gibi, eskiden yine Hindistan’da, biberlerle beraber nazardan korunmak için kapı üstlerine takılırmış. Milattan önce 400’de Pers coğrafyasına yayılan bu meyvelerin oradan Anadolu’ya geldiği ve bir çok ilacın, içeceğin ve sosun yapımında kullanıldığı biliniyor.

  • Fakat aslında bir türev meyve olan portakalla beraber mandalina, asıl yükselişini 8. Yüzyılda Endülüs ile yapar. Bu çağda Endülüs bahçeleri mis gibi mandalina ve limon ağaçlarıyla süslüdür ve elbette artık Akdeniz kıyıları bu güzel ağaçlarla renklenmektedir.

Narenciye, 15. Yüzyılda Osmanlı saraylarının da süsü olacak ve Avrupa’da eskisinden çok daha popüler bir hale gelecektir.

FERAHLATAN KOKUSU

Artık günümüzde, hoş bir oda kokusu, ruhu rahatlatan bir parfüm, bir bardak vitamin dolu içecek, şekerleme, hatta güzel bir yemeğin sosu narenciye. Ben de bütün bu şifasını tam da mevsiminde deneyimleyelim diye, yemeğinden şekerlemesine birkaç tarif paylaşalım istiyorum. Belki siz de biraz portakal, mandalina veya limon yağı alır, şişenin ağzını açık bırakıp odayı mis kokusuyla doldurmasını sağlar ve Akdeniz bahçelerini evlerinize taşır, yemekleri bu güzel koku eşliğinde pişirirsiniz. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

Portakal Kabuğu Şekerlemesi

Malzemeler

-4 portakal kabuğu

-3 su bardağı şeker

-1 su bardağı su

Yapılışı

Portakal kabuklarını serçe parmak kalınlığında doğrayalım.

İki defa bir taşım kaynatıp acı suyu dökelim.

Bir su bardağı şeker ve bir su bardağı suyu ocağa koyup eriyince portakal kabuklarını atalım.

Reçelden koyu bir kıvam alana kadar kaynatalım.

Soğuttuğumuz portakal kabuklarını bir maşa yardımıyla tel raf üzerine çıkartalım, en az 8 saat bekletelim.

Dinlenen portakal kabuklarını kalan 2 bardak toz şekere bulayalım, bir süre daha kurutalım.

Afiyet olsun.

Mandalina Soslu Tavuk

Malzemeler

-250 gram tavuk eti -1 su bardağı mandalina suyu

-1 kahve fincanı soya sosu -2 yemek kaşığı bal

-1 tatlı kaşığı tahin -2 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı ince doğranmış taze zencefil

-Çeyrek portakal kabuğu -2 mandalina -2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Sarımsakları ezelim.

Tavuk etini bir parmak kalınlığında doğrayalım.

Portakal kabuğunu rendeleyelim.

Mandalina suyu, soya sosu, bal, tahin, ezilmiş sarımsak, zencefil ve rendelenmiş portakal kabuğu ve tuzu iyice karıştıralım.

Tavukları hazırladığımız karışıma bulayıp bir gece dinlendirelim.

Ardından ağzı kapalı bir kaba tavukları yerleştirelim.

Karışımı üzerine dökelim, mandalina dilimlerini üzerine ekleyelim.

200 derecede 20-25 dakika pişirelim.

Afiyet olsun.

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