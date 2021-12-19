Pratik yöresel sac börekleri: ​Sac böreğine kim hayır der?​

Buğday, bundan yaklaşık on bin yıl önce ana besinlerimizden biri haline geldi. Onu ektik, biçtik, öğüttük ve ekmeğe dönüştürdük. Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim uygarlıklarına dair kayıtlarda yüzlerce ekmeğin adı geçmektedir. Mayalı, mayasız, nemli ve kuru undan, meyvelerle, yağlarla karıştırarak ya da sadece un, tuz ,su ile, farklı şekillerde, büyüklüklerde yüzlerce ekmek insanın elinden geçip sofrasına düştü.

ANA BESİN UN

Ekmek parası kazanmak, ekmeğinin peşinde olmak, ekmek yediği yere sadık olmak, tuzsuz ekmek gibi sallanmak, arpa ekmeği yemiş gibi dermansız olmak gibi deyimler ekmeğe verdiğimiz değeri anlatmaya yetmedi, “ekmek çarpsın” deyip üzerine yemin bile ettik. Bugün de hayatımızın ana besinlerinden biri un ile yaptığımız sayısız hamur çeşididir. Artık eskisi gibi “ekmek” deyince aklımıza çokça çeşit gelmiyor, artık yufka ekmekler, bazlamalar başka bir şey gibi geliyor bize. Yine de, bunların hepsi tek bir teknede yoğurulan buğday ununun öğünlük halleri. Hayatımızda bunca yer tutan buğday ununa bugün bir yazı ayırmak istedim. Türkler, sacı icad ettikleri günden beri kolayca açtıkları hamurlara başka başka şekiller verip kısa zamanda pişirilen lezzetli ürünlere dönüştürmüşler.

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Sağlıklı, mutlu hafta sonları dilerim.

Lemis (Gümüşhane)

-1 kg un -3 yumurta -500 g. ıspanak -2 çay kaşığı karabiber -2 kuru soğan -3 su bardağı su -6 yemek kaşığı tereyağı -1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile bir hamur yoğuralım. İri b ir ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılıp üzeri örtülerek dinlendirelim. Ispanakları kıyalım. Soğanı ince ince doğrayalım. Az yağ konulmuş tavada soğanı kavurup üzerine yumurtaları kıralım ve pişirelim. Pişmiş soğanlı yumurtanın üzerine ıspanağı ilave edelim ve tuz ile karabiberi ekleyelim. Tavayı iyice ısıtıp hafifçe yağlayalım. Her bir bezeyi açıp yarısına içi yayalım. İkiye katlayıp yarım ay şekli verelim. Kızdırılmış tavada her iki yüzünü pişirelim. Ocaktan alır almaz bir yüzünü yağlayalım. Her bir hamuru piştikten sonra üst üste koyalım. Afiyet olsun.

Irgat Böreği (Çorum)

MALZEMELER: -5 su bardağı un -1 tatlı kaşığı tuz -3-4 su bardağı su

İÇİ İÇİN:

-600 g. kuru soğan -3 yemek kaşığı tereyağı -100 g. kıyma -Tuz -Karabiber -Pulbiber

YAPILIŞI: