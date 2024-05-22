Randevuya sadakat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'ta hizmete giren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Onaylı Randevu uygulamasından olumlu dönüş aldıklarını söyledi. Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi. Koca, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konunun değerlendirileceğini ifade ederek, bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacaklarını belirtti. Sonuçları medya ile paylaşacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı, sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Amaç vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz."