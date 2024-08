Risaletü'n-Nushiyye insanı anlatıyor

Risâletü’n-Nushiyye, Yunus Emre’nin öksüz eseri olmak durumundan hiç kurtulamadı. Oysa eseri tam tanıyabilmek için üzerine tam eğilim, tam yoğunlaşma istemektedir. Çünkü Risâletü’n-Nushiye, hemen hemen her dizesi üst düzey imge ve söz sanatlarıyla yazılmış bir eserdir. Daha ilginci ise Yunus Emre’nin düşünce sistemini oluşturan kavram ve terimler bu imge ve söz sanatlarına sıkı biçimde sarmallanmıştır. 2008 yılından günümüze ayrıntılı ve yoğun emekle üzerine çalışıyorum. Risâletü’n-Nushiyye çalışmalarına genel olarak bakıldığında Fuat Köprülü ile Abdülbaki Gölpınarlı öne çıkar. Yunus Emre eserlerini Risâletü’n-Nushiyye ve Divan olarak ikiye ayıran Fuat Köprülü’dür. 1991 yılından beri takip ediyorum ve zayıf olduğunu gördüm. Yazıya dökülmesi ise bir zorunluluğa denk geldi. Korana günleri, birçok insan zoraki eve kapanma demek iken benim için bu kitabın taslağını yazmada bir fırsat oldu. Günlük 15’er saatlik yoğun bir çalışma ile okuyucularla buluştu. Duru Gıda ile çalışırken Nushiyye’nin literatürde zayıf olduğunu gördüm. 600 beyiti açıklamaya karar verdim. 600 beyitteki bilinmeyen beyitleri, anlamlarını, söz sanatlarının hepsini ortaya çıkardım.

Kendini fark etmeyen insan, zihin dünyasının en derininde kendi öz malzemesinin ne olduğu sorusuna cevap arar. Çünkü günlük hayatın hızlı ve yoğun akışı içinde kaybolan insan özde kendisine yabancılaşmış, kendi öz gerçeğinden sapmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere Risâletü’n-Nushiyye’nin konusu “öz be öz insandır.” Daha somut bir cevap gerekirse Risâletü’n-Nushiyye, doğru, güzel ve nitelikli yaşam kılavuzudur. Dolayısıyla Risâletü’n-Nushiyye, kâmil insanın diğer deyişle ideal ya da erdemli insanın inşasının gerçekleştirildiği bir eserdir. Hatta güncel ifade ile Risâletü’n- Nushiyye; entelektüel insana aralanan bir kapıdır. Doğru gözlük takıldığında görülecektir ki Risâsletü’n-Nushiyye, Yunus Emre’ye dair tüm ezberleri bozacak, tüm algıları kıracak içerikte ve anlatıda bir eser. Yunus Emre, eser boyunca arınmış bir canın etrafında estetik bir gönül inşa eder.

Yunus Emre bu eserinde basit bir şiir söylemiyor. Neredeyse her beyitte imge var. Her beyitte istiare var. Şiirde istiare yapabiliyorsan çok kısa öz söylüyorsun, anlamı derin. Bunu her şair yapamaz. Yunus Emre’nin imgeli söyleyişi, söz sanatlarıyla düz bir öğüt kitabı değildir. Bir düşünce kitabıdır. Yunus Emre aslında bu kitapta kendisiyle konuşuyor. Çünkü terapi gibi bir şey oradaki beyitlerde kullandığı ileti dili. Bugün kişisel gelişim kitaplarında görülen tüm teknikleri yunus emre 700 yıl önce kullanmış. Bir yerde muhatabına ağır eleştiriler yapan bir derviş tipi çizer ama en sonda “O derviş benim” der. Yunus Emre bugünkü entelektüel insanı inşa ediyor. Yunus Emre’nin bu kitabı kendi kendine konuşma kitabıdır. Yunus Emre bu kitapta bir insanın ultrasonunu çekmiştir.