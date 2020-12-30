Hayat Sağlık Bakanlığından Bursaya 18 ambulans
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı’ndan Bursa’ya 18 ambulans

Sağlık Bakanlığı’ndan Bursa’ya 18 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 16 tam donanımlı ve iki adet Yenidoğan Acil Yardım Ambulansı Bursa’ya geldi.

Haber Merkezi İHA
Tahsis edilen 18 ambulansın 2'si yenidoğan ambulansı olarak hizmet verecek.
Tahsis edilen 18 ambulansın 2'si yenidoğan ambulansı olarak hizmet verecek.

İçerisinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek, bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet vermesi düşünülüyor. 2 yenidoğan ambulansı ise birlikte ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyan bebeklerin, sağlık tesisine nakilleri yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sağlanması planlanıyor.

Hizmete girmeyi bekleyen ambulansları inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “İlimizin 7gün 24 saat hizmet veren 112 Acil filosuna 18 tane daha yeni ambulans katmış bulunuyoruz. Bunlardan iki tanesi yenidoğan yoğun bakım olarak dizayn edilmiş ambulanslar diğer 16 tanesi ise normal 112 hizmetlerinde kullandığımız ambulanslardır. İlimizde 82 istasyonumuz var. İstasyon sayımız il nüfusuna göre düşük kalıyordu. Şimdi yeni ambulanslarımızla birlikte hem filomuzu gençleştirmek, hem de var olan istasyonlarımıza yeni istasyonlar katarak, hastalara ulaşımı ve hizmeti daha kolaylaştırmak istiyoruz. Bu vesile ile yeni ambulansların Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlk kez uygulandı: Kalbinde oluşan delik şemsiye yöntemiyle kapatıldı
HAYAT
İlk kez uygulandı: Kalbinde oluşan delik şemsiye yöntemiyle kapatıldı

Yangında ailesini kaybeden minik Burak pasta mumunu yaktırmadı
GÜNDEM
Yangında ailesini kaybeden minik Burak pasta mumunu yaktırmadı

Prof. Dr. Mutlu: Mutasyonların aşıyı etkisiz hale getirme olasılığı çok düşük
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Mutlu: Mutasyonların aşıyı etkisiz hale getirme olasılığı çok düşük
Abone Ol Google News
Bakan Selçuktan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."
Bunlar zehirli dikkat

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.
Dost da düşman daherkes gördü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor

Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

Hem alıcı hem satıcı şikayetçi

"​Aracılar mesajlaşma grubu kurmuş fiyatları yükseltiyorlar."
Benim Ceylanımın<br>özgürlüğü nerede?

Benim Ceylanımın
özgürlüğü nerede?

​Acılı anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere haykırdı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​İşten çıkarma yasağında önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.