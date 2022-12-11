Hayat Sahneden hayata tutun
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sahneden hayata tutun

Bedensel engelli olmasına rağmen tamamen gönüllülerden oluşan bir tiyatro topluluğu kuran Emre Bark, tiyatro oyunundan elde edilen gelirlerle ihtiyaç sahibi engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılıyor. “Engelli kardeşlerimizin bir tebessümü benim bütün yorgunluğumu alıyor” diyen Bark, “Ben tekerlikli sandalye kullanıyorum. Amacım, benim gibi tekerlekli sandalye ihtiyacı olan diğer engelli arkadaşlarımın da tekerlikli sandalyeye ulaşabilmesini sağlayabilmek” diyor.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Sahneden hayata tutun
Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen “Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni” geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde toplam 35 ödülün sahiplerini bulduğu törende, Emine Erdoğan tarafından, “STK Kategorisi”nde İHH Mütevelli üyesi Bülent Yıldırım adına Osman Atalay’a, “İlham Veren Gönüllü Kategorisi”nde Cemal Güdül adına yeğeni Muhammed Zahid Güdül’e, “Engelleri Aşan Kategorisi”nde Namık Tuncel’e, “Afet Gönüllüsü Kategorisi”nde Yunus Emre Güzel’e ödülleri takdim edildi. “Jüri Özel Ödülü” de yine Emine Erdoğan tarafından Emre Bark’a verildi. “Uluslararası” kategoride ödüle layık görülen İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın ödülünü Majid Hussain ve Muhammed Sulaiman aldı. Törende, Yusuf İslam’ın programa gönderdiği görüntülü mesaj yayınlandı. Biz de tören sonrası “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde ödül alan bedensel engelli olmasına rağmen tamamen gönüllülerden oluşan bir tiyatro topluluğu kuran Emre Bark ile konuştuk.

Emre Bark, 31 yaşında bedensel engelli. Doğum gününde hediye gelen iki tiyatro biletiyle hayatı değişmiş, tiyatronun kapıları ardına kadar açılmış. Akabinde hem oyunculuk hem yönetmenlik hem de senaristliğini yaptığı oyunlar yazdığı tamamen gönüllülerden oluşan Atölye EMKA isimli bir tiyatro kulübü kurumuş. Engelliler tiyatrosu oyuncusu olan Bark, oynadığı tiyatro oyunundan elde ettiği gelirle de kendisi gibi engelli bireylere tekerlikli sandalye desteğinde bulunuyor. 2016 yılında “Engelliler engellilere yardım eli” sloganıyla yola çıkan Bark, tiyatro kulübünü şu sözlerle anlatıyor: “Gönüllü amatör bir tiyatro grubuyuz. Hem oyunculuk yapıyorum hem de aktif olarak tiyatro kulübünün kuruculuğunu yapıyorum aynı zamanda senaryosunu da ben yazıyorum oyunların. Kendi yazdığım tiyatro oyunlarını sahneliyorum. Ben tekerlikli sandalye kullanıyorum. Amacım benim gibi tekerlekli sandalye ihtiyacı olan diğer engelli arkadaşlarımı da tekerlikli sandalyeye ulaşabilmesini sağlayabilmek. Engelli kardeşlerimizin rahat yaşam sürebilmesi amacıyla yola çıktım. Engelli kardeşlerimizin bir tebessümü benim bütün yorgunluğumu alıyor. Bunu da Türk Kızılayı Eyüp Sultan şubesi aracılığıyla başardım. Kaymakamlıklarımızla birebir iletişim halindeyiz, belediyemizle sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Onlarda bize ücretsiz salon tahsisinde bulunuyor.”

SADECE ENGELLİ BİREYLERE DEĞİL KÖY OKULLARINA DA YARDIM

Yaklaşık 12 kişilik bir gruptan oluşan gönüllü tiyatro kulübü, sadece İstanbul’da oyunlar sahnelemiyor.

“Gittiğimiz her şehirde hızlı bir şekilde tiyatro ekibi kurabilme yeteneğine sahip olduğumuza inanıyorum. Türkiye’nin her bir yanındayız” diyen Bark, “Geçen gün Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaymakamlık desteğiyle yaptığımız bir tiyatro oyunumuz oldu. Orada sahnelediğimiz oyundan elde ettiğimiz gelirle de köy okullarına ayakkabı ve mont aldık. Çünkü sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi çok seviyorum” ifadelerini kullanıyor. En büyük gücü izleyicilerin alkışlarından alan Bark, önümüzdeki günlerde bağımlılık, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili bir oyun sahneleyeceklerinin de müjdesini veriyor. Kendisinin yazıp yöneteceğini dile getiren Bark, “Uyuşturucu ile mücadele kısmını bir de engellinin gözünden bakmak istedim. Bu yüzden ‘Bağımlı olma mutlu ol’ sloganıyla yola çıkacağız” diyor ve yetenekli olduğuna inandığı bütün arkadaşları tiyatro kulübüne beklediği çağrısında bulunuyor.

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