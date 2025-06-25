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Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

11:4425/06/2025, Çarşamba
AA
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4 aylık olduğu düşünülen boz ayı, ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon alanına yerleştirildi.
4 aylık olduğu düşünülen boz ayı, ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon alanına yerleştirildi.

Sakarya'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan boz ayı, Kocaeli'deki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da köylüler tarafından bitkin halde bulunan yavru ayı, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olarak hizmet veren Ormanya'da tedavi altına alındı.


Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince merkeze getirilen ve uzman veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede, iç kanaması ve enfeksiyonu olduğu belirlenen ve 4 aylık olduğu düşünülen boz ayı, ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon alanına yerleştirildi.


Yaban hayata adaptasyon kriterleri doğrultusunda uzman veteriner hekimler ve yaban hayatı biyologlarının gözetiminde sürdürülen rehabilitasyon sürecinde, ayının doğal davranış repertuvarını koruyabilmesi amacıyla insan teması asgari seviyeye indirildi.


Dış çevresel stres faktörlerine karşı izole edilen barınak ünitesi, doğal yaşam alanlarına benzer koşullarda dizayn edilirken, beslenme, izleme ve sağlık protokolleri ise tamamen yaban hayatı rehabilitasyon standartlarına göre uygulandı.



TEDAVİSİ BİTİNCE DOĞAYA BIRAKILACAK

Tedavi sürecinde sıvı takviyesi, beslenme desteği ve dinlenmeye yönelik program uygulanan yavru ayının enfeksiyonunda azalma görüldü, sağlık durumu olumlu yönde ilerleme gösterdi.


Rehabilitasyon sürecinin sağlıkla tamamlamasıyla doğal yaşam alanına dönüşe hazırlanan boz ayının bırakılması, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülecek.



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