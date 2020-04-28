Sami Yusuf TRT Müzik ile evlere konuk oluyor

TRT Müzik, Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici ruhunun ekranlara yansıyacağı bu kıymetli günlerde, dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un konserlerini ekranlara taşıyacak. Sanatçı birbirinden değerli eserlerle gönüllere seslenecek.
İlk konser Dubai Opera ile
Sami Yusuf’un TRT Müzik’te yayınlanacak ilk konseri, sanatçının Dubai Opera’da verdiği konser olacak. Sami Yusuf’un büyük bir coşku ile seyircilerine seslendiği bu konser ekranlara da aynı coşkuyu taşıyacak!
Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği görkemli konserler TRT Müzik ekranında müzikseverleri bekliyor! Sami Yusuf Konseri, 30 Nisan Perşembe günü saat 21.15’te TRT Müzik’te.