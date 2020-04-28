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Hayat Sami Yusuf TRT Müzik ile evlere konuk oluyor
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Sami Yusuf TRT Müzik ile evlere konuk oluyor

Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği görkemli konserler TRT Müzik ekranında yayınlancak. Birbirinden değerli eserlerle gönüllere seslenecek olan Sami Yusuf Konseri, 30 Nisan Perşembe günü saat 21.15’te TRT Müzik’te. İlk konser ise sanatçının Dubai Opera’da verdiği konser olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sami Yusuf
​Sami Yusuf

TRT Müzik, Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici ruhunun ekranlara yansıyacağı bu kıymetli günlerde, dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un konserlerini ekranlara taşıyacak. Sanatçı birbirinden değerli eserlerle gönüllere seslenecek.

İlk konser Dubai Opera ile

Sami Yusuf’un TRT Müzik’te yayınlanacak ilk konseri, sanatçının Dubai Opera’da verdiği konser olacak. Sami Yusuf’un büyük bir coşku ile seyircilerine seslendiği bu konser ekranlara da aynı coşkuyu taşıyacak!

Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf’un, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği görkemli konserler TRT Müzik ekranında müzikseverleri bekliyor! Sami Yusuf Konseri, 30 Nisan Perşembe günü saat 21.15’te TRT Müzik’te.

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