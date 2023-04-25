Samimiyet, bize ait değer yok

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği, sözleri Ayten Mutlu’ya ait 100. Yıl Marşı’nın prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptı. “Ver ver ver ver, ver elini, yıkalım karanlığı, gel küçük sevinçler duyalım kedere inat, gökyüzünden sevgiden söz edelim” mısrasıyla başlayan şiirin güftesi ve bestesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tuluyhan Uğurlu.

SAMİMİYET YOK

Marşın bestesini ve güftesini eleştirenlerden biri de sanatçı Tuluyhan Uğurlu’ydu. Uğurlu sosyal medyasından, “100. Yıl Marşı’yla ilgili 6 aydan beri herkes, sen yazarsın, başka kimse yazamaz gibi hafif de mahalle baskısı yaparak bana bir şeyler yazdırmaya çalıştı. Ben bu işin çok ortalık yere düşeceğini önceden kestirerek uzak durdum. İyi de yapmışım. Yazdım ama ortaya çıkartmadım. Ve siz onu yeni albümde bambaşka bir isimle, enstrümantal olarak dinleyeceksiniz ve keşke bu 100. Yıl Marşı olsaydı diyeceksiniz” mesajını paylaştı.

Kendisini arayıp yayınlanan marşla ilgili değerlendirmesini sordum. Uğurlu, “100. Yıl Marşı herkesin yazabileceği veya yapabileceği bir şey değil, bunlar çok ciddi şeyler. Sıkıştırılmış, aceleye getirilmiş, ‘yetişsin de ne olursa olsun’ denmiş maalesef. Samimiyet yok, içten bir şey yok, bu millete ait, bize ait bir değer yok. Ne müzikal olarak var ne söz olarak. Ne oluyorsa anlamıyorum ben bu ülkedeki insanlara, bizden uzaklaşıyorlar. Rahmani bir done, bir nosyon yok. Bu topraklar maneviyatsız olmaz. Eserin içinde bir tane ‘Türk’ kelimesi yok, böyle bir şey olabilir mi? Netice itibariyle o şahıs, piyano çalan biri. Bizi meslektaş zannediyorlar ama onlar sanatçıysa ben sanatçı değilim. Bu coğrafya şair yetiştiren bir yer. Manevi değerlere itibar eden nice şairlerimiz var. Bu uyduruk güfteleri geçeceğiz, hem de hızlıca geçeceğiz” diyerek eleştirilerini sıraladı.

FAZLA CİDDİYE ALMIŞIM

Sanatçı Yücel Arzen de sosyal medya hesabından “Ne Rossini’nin William Tell Uvertürü ile ilişkisi sorun ne sözlerdeki ‘sığlık’ ne tekrar eden cümleler ne melodi seçimleri ne de ‘tray lay lay lom…’ Her şey bir yana amatör bir müzisyen bile ‘güneş yaaansın’ demez! Fazıl Say’ı (kendi sözleriyle) fazla ciddiye almışım. Bitti” ifadesiyle eleştirdi. Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali de marşın içinde “Türkiye” ifadesinin geçmemesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın…” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bence olmamış” mesajıyla marşı paylaşırken, Ufuk Uras, “İlkokul müsameresi tadında işler yapma konusundaki ısrar niye?” dedi. Nihat Genç genç ise, “Marş dediğin tempo, yükselen heyecan ve toplu bir coşku ister, iniş çıkış geçişler çok yoruyor, ritim tutmuyor, akmıyor, tıkalı, ruhsuz! Kibir ego küstahlıkla buraya kadar, ancak hakkını verelim, Atatürk maskesiyle PKK şakşakçılığı şahane!” paylaşımında bulundu.

Yücel Arzen.

Celal Fedai, Nihat Genç.

FRANSA SEVGİSİYLE BU KADAR

100. Yıl Marşı’nın sözlerine şairlerden de tepki geldi. Celal Fedai, “Türkiye’yi ver aydınlan... Fazıl Say’ın marşının Türkiye diye bildiği yer, 18. yüzyıl aydınlanmasının, hümanizminin, laik Fransa’sı. Say, bu sözlerden ötesini besteleyemezdi zaten. Fransa sevgisiyle Türkiye’nin 100. Yıl Marşı yazılırsa böyle olur” derken, Ömer Erdem, “Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı’nın sessel değerleri için bir şey diyemem. Müzikolog değilim. Fakat söz içeriğine baktığımda Türkçe’nin en az 1000 yıllık yaratımlarını/ atılımlarını yeterince idrak edemeyişin sakillikleriyle örülmüş” mesajını yayınladı.







