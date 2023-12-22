Samsun'da eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçıran şahsın yargılanmasına başlandı.
13 Eylül'de meydana gelen olayda, Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden Çiğdem Eriş'in (29) kocası Gökhan Eriş (34) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobili Ankara yolunda önü kesildi. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, Gökhan Eriş ise yaya olarak kaçtı. Kaçarken üzerinde bulunan tabancayı düşüren Eriş, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Atakum ilçesi Balaç mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 14 Eylül'de tutuklanan Gökhan Eriş, SamsunT Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Hakim karşısına çıktı
Dr. Erdem: 3 milyon lira vermezsem beni öldüreceğini söyledi
Tanık ifadesi
Mahkeme, Gökhan Eriş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.