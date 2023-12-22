Tekirdağ'da yolcu minibüsü motosiklete çarptı metrelerce sürükledi: iki kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, minibüs sürücüsü H.Ç.'yi gözaltına alıp, soruşturma başlattı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.