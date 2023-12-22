Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı

Adıyaman'daki kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar M. D.(29), E. C. K.(29) ve R. E. (25) yaralandı.