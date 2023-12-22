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Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 askerimiz yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

11:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:02 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Yaralanan askerler ambulanslar hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan askerler ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'daki kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar M. D.(29), E. C. K.(29) ve R. E. (25) yaralandı.

Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


#Adıyaman
#Kaza
#Kömür beldesi
31 dakika önce
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