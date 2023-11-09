Samuray arılar ‘kokarca’yı bitiriyor

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Karadeniz Bölgesi’nde yeşil yapraklı ağaçlar ve fındık bahçelerini tehdit eden kokarca böceklerine karşı Gürcistan’dan ithal edilen samuray arıları, böceklerin yok edilmesinde yüzde 85 başarı sağladı. Böceklerin yoğun görüldüğü yerlerde serbest bırakılan samuray arıları 17 ilde aşırı hızla çoğalan böceklerin çoğalmasını engelledi.
10 MİLYAR TL ZARAR VERDİ
Arılar kokarca böceğinin yumurtasına karşı parazit bırakıyor ve çoğalmasını engelliyor. Sahada yumurtaların bulunduğu yerlere yaklaşık olarak 50 binin üzerinde samuray arısı bırakıldı. Menşei Orta Asya olan kokarca böcekleri, dünya tarımına yıllık yaklaşık 100 milyar dolar zarar veriyor. Bunun yanı sıra ülkemizde son birkaç yıldır görülen böcekler Türkiye tarımına yaklaşık 10 milyar TL’lik zarar verdi.