Samuray arılar ‘kokarca’yı bitiriyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde meyve genetiği ve ıslahı üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Kahraman Gürcan, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 10 yıl önce 4 bin yıllık fındık kabuğunun bulunmasının ardından kentteki fındık ağaçlarını incelemeye aldı. Gürcan, 10 yıllık çalışmayla Kayseri fındığının DNA'sını ortaya çıkardı. Gürcan, "İlk başlarda bu fındıkların Kayseri'ye Avrupa'dan getirildiğini düşünmüştüm. Fakat, DNA çalışmaları yaptığımızda bu fındıkların özgün olduğu dünyadaki hiçbir fındığa DNA seviyesinde benzemediğini ve tamamen Kayseri'ye has bir fındık olduğu ortaya çıktı" dedi.