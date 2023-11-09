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Hayat

Samuray arılar ‘kokarca’yı bitiriyor

Karadeniz Bölgesi’nde yeşil yapraklı ağaçlar ve fındık bahçelerini tehdit eden kokarca böceklerine karşı Gürcistan’dan ithal edilen samuray arıları, böceklerin yok edilmesinde yüzde 85 başarı sağladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/11/2023 Thursday
Güncelleme: 01:01 - 9/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Karadeniz Bölgesi’nde yeşil yapraklı ağaçlar ve fındık bahçelerini tehdit eden kokarca böceklerine karşı Gürcistan’dan ithal edilen samuray arıları, böceklerin yok edilmesinde yüzde 85 başarı sağladı. Böceklerin yoğun görüldüğü yerlerde serbest bırakılan samuray arıları 17 ilde aşırı hızla çoğalan böceklerin çoğalmasını engelledi.

10 MİLYAR TL ZARAR VERDİ

Arılar kokarca böceğinin yumurtasına karşı parazit bırakıyor ve çoğalmasını engelliyor. Sahada yumurtaların bulunduğu yerlere yaklaşık olarak 50 binin üzerinde samuray arısı bırakıldı. Menşei Orta Asya olan kokarca böcekleri, dünya tarımına yıllık yaklaşık 100 milyar dolar zarar veriyor. Bunun yanı sıra ülkemizde son birkaç yıldır görülen böcekler Türkiye tarımına yaklaşık 10 milyar TL’lik zarar verdi.



Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıktı: Dünyadaki hiçbir fındığa benzemiyor
Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıktı: Dünyadaki hiçbir fındığa benzemiyor

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde meyve genetiği ve ıslahı üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Kahraman Gürcan, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 10 yıl önce 4 bin yıllık fındık kabuğunun bulunmasının ardından kentteki fındık ağaçlarını incelemeye aldı. Gürcan, 10 yıllık çalışmayla Kayseri fındığının DNA'sını ortaya çıkardı. Gürcan, "İlk başlarda bu fındıkların Kayseri'ye Avrupa'dan getirildiğini düşünmüştüm. Fakat, DNA çalışmaları yaptığımızda bu fındıkların özgün olduğu dünyadaki hiçbir fındığa DNA seviyesinde benzemediğini ve tamamen Kayseri'ye has bir fındık olduğu ortaya çıktı" dedi.


#Karadeniz
#Arı
#kokarca böceği
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