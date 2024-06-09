Sanat dünyası ters yüz

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 2024 yazına alışılagelmişin dışında ilginç bir sergiyle “merhaba” diyor. Açıldığı 2005 yılından günümüze, çeşitli üniversitelerle iş birliği yaparak gelenekselleşmiş sergiler gerçekleştiren Pera Müzesi’nin son sergisi “Ters Yüz PERA”. Sergi; Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getiriyor. Yerel ve kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanarak, alternatif değerler üzerine düşünüyor ve değerlendirmeler yapıyor. Serginin başlığı çok şey ifade ediyor. Ters Yüz PERA, müzeye, kurumlara, üniversiteye bir anlamda da müzenin çevresine, bulunduğu mahalleye farklı bir gözle bakma şansı veren genç bir sergi olarak öne çıkıyor. “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşuyor. “Küreseller” bölümünde ışıklı tabelaların, havuzların, Guzmania bitkisinin ve küresel kenti ak pak yıkamış olan deterjan kokusuna dair çalışmalar yer alıyor. Ayrıca bu bölüm için Pera Müzesi’nin Art Deco kafesinden ödünç alınan bir avize de sergiye katılıyor. “Basamaklar” ise Pera bölgesinin farklı basamaklar ve merdivenlerle oluşan farklı topografyasını anlatıyor. “Spekülasyonlar”da ise izleyici, sanattaki değer süreçlerini araştırmaya ve alternatif kurumsal çerçeveleri hayal etmeye davet ediliyor. Sergi ekibi bu proje için kendilerini bir kurum olarak görüyor. Bu kurumu da sergi ile adaş “Ters Yüz PERA” olarak tanıtıyorlar. Ters Yüz PERA, kendini “hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum” olarak öneriyor.