Sanat mültecilere ışık olacak

Uluslarası Sanat Medeniyetlerin Işığıdır Festivali’nin ilki İstanbul’da başladı. Ugarit Dünya Sanatçılar Topluluğu ve Akademi İstanbul’un katkılarıyla düzenlen festivalde sergiler, şiir dinletileri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler olacak. Festivalin açılışı, 250 eserin yer aldığı bir sergiyle yapıldı. Sergiye Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Umman, Katar, Cezayir, Suudi Arabistan, Fas, Meksika ve Kolombiya gibi 25 farklı ülkeden 250 sanatçı katıldı.

Festivalin komite üyelerinden Nevres Elarfi, bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin 11 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Konser ve sergi ile başlayan festivalde farklı ülklelerden gelen 20 şairin katıldığı bir şiir dinletesi düzenlenecek. Aynı zamanda konserler de vereceğiz. Bu programa katılan ressamlar İstanbul’un doğal güzelliklerinin resimlerini yapacaklar. Festivalden elde edilen tüm gelir ise Suriyeli mültecilere yardım için kullanılacak. Festival koordinatörü Ahmet Osman ve ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde tüm bu sanatçıları İstanbul’da biraraya getirmeyi başardık.”

BÖYLESİNİ HAYAL ETMEZDİM

Yemen’in Taaz kentinden festivale katılan Emel Eşan, savaş bölgesinde sanatçı olmanın zorluklarına değindi. Ülkesinde resim öğretmenliği yapan Eşan, “Bu festival ile hem çalışmalarımı göstermeyi hem de Yemen’deki savaş dikkat çekmeyi amaçlıyorum” dedi. Iraklı ressam Majid Al-obayadı, bir süredir İstanbul’da yaşıyor. Bu kadar farklı ülkenin sanatçısını bir arada göreceğimi hayal edemezdim ifadelerini kullanan ressam, “Sanat bütün halkların ortak dilidir. Ben de çalışmalarımla Irak’ta yok olmak üzere olan kültürlerin simgelerini yansıtmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Katar’dan gelen genç ressam Fevz Seyf, ise, “Şu ana kadar gördüğüm en kalabalık yabancı sanatçı topluluğu. Katar’da çok sayıda sergiye katılmıştım. Ancak burada farklı Arap ülkelerinden sanatçılar ile tanışmak ve onların çalışmalarını görmek beni çok mutlu etti” dedi.

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SANAT AŞKIYLA YOLA ÇIKTIK

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nihan Doğan, “Ülkemiz sanatçılarıyla birlikte dünyadan yirmiyi aşkın farklı ülkeden sanatçılarımızın eserleriyle açılan bu sanat etkinliğinde sanatı konuşacağız, yaşayacağız, hissedeceğiz ve ortak dilimiz olan sanatla duygudaşlığı yaşayacağız.” dedi. Sanatın tüm insanlığın birbirini anlaması için ortak bir dil olduğunu belirten Doğan, sanat faaliyetlerinin kültürler arasında köprü oluşturmanın en önemli enstrümanlarından olduğunu söyledi. Festival, 11 Temmuz tarihine kadar The Green Park Hotel’de devam edecek.

Bağdat’ı temsil ediyorum

Hani Muhaiyyddin Elnami

Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hani Muhaiyyddin Elnami, serginin kültürlerin kaynaşması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Elnami, “Bu sergiye iki çalışmam ile katılıyorum. Yanlızca Arap sanatçıların değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılarla buluşmak eşsiz bir fırsat oldu. Farklı üslup ve düşüncelerin bir araya gelmesi, yeni eserlere ilham olacaktır. Bu festivalin her yıl devam etmesini dilerim “dedi.