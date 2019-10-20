Sanat ve bilim Eskişehir’de buluştu

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Festival açılışını Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim gibi oyuncuların rol aldığı ‘Arzu Tramvayı’ yaptı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nün eğitim programını belirlemek amacıyla düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali’nde yedisi yerli, üçü yabancı 10 oyun sahnelenecek.

VERİLER RAPOR HALİNE GELECEK

Erol İpekli

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, festival fikrinin nasıl doğduğunu şu ifadelerle anlattı:

“Üniversitemizin Devlet Konservatuarı imkanlar açısından çok yetkin bir okul. İcat çıkaralım ve öteki okullara örnek olacak, onların yararlanacağı bir proje yapalım istedik. Yetkili kurumlar da kayıtsız kalmadı ve böylece yola çıktık.”

İpekli, festivalin bilimsel bir araştırma projesi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Bilimsel araştırma projemizle ülkemizde 1936 yılından bu yana uygulanan oyunculuk eğitimi müfredatını güncellemeyi hedefledik. Bunun için öğrencileri, sanatçıları ve eğitmenleri yanyana getirelim, onların görüşlerini alalım, çağdaş tiyatro uygulamalarından yararlanalım istedik. Dünya ölçeğinde kendini kanıtlamış usta sanatçıları davet ettik. Onlarla çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu çalışmaların ardından anketler düzenleyeceğiz. Elde ettiğimiz verileri somutlaştırıp rapor haline getireceğiz ve ülkemizde oyunculuk eğitimi veren okullara ileteceğiz. Biz aslında sanatın içine bilimi katalım ve bunu evrensel düzeyde anlamlı kılalım istiyoruz.”

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45 BİN KİŞİLİK TALEP GELDİ

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da festival ile ilgili şunları söyledi:

“Tiyatro öğrenen, izleyen ve gönül vermiş kişilerin, çağdaş ve yerel unsurlardan kopmadan nasıl bir eğitim alacağı hususunda birtakım argümanları ve dokümanları somutlaştırarak ortaya koymaktır asıl hedefimiz. Bu festival aslında Anadolu Üniversitesi’nin, Yüksek Öğretim Kurumu’nun ve Cumhurbaşkanımızın destekleri ve YÖK’ün Bilimsel Araştırmalar Projesi ile ortaya çıktı. Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bu araştırmalarda farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şu anda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Şöyle ki: Başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık.”

9 Kasım’a kadar sürecek festivalin kapısı tüm misafirlere açık.

Dünyaca ünlü eğitmenler geliyor

Proje kapsamında yerli ve yabancı tiyatro sanatçılarının ve eğmenlerin katılacağı 10 atölye çalışması yapılacak. İngiltere’den Gregorz Bral, ABD’den Kameron Steele, Yunanistan’dan Savvas Stroumpos, Çekya’dan Pierre Nadaud, İtalya’dan Cecile Richards, Hollanda’dan Zwaantje de Vries gibi alanında uzman eğitimciler öğrencilerle buluşacak. Almanya’dan, Çekya’dan ve Rusya’dan tiyatro toplulukları gelecek. Türkiye’den ise DasDas, BKM, Tatbikat Sahnesi, Semaver Kumpanya, Baba Sahne gibi topluluklar da oyunlarını sahneleyecek.