Sanatçı Umut Mürare'den yeni eser: 'Filistin’in Enstrümantal Hikayesi'ni anlatıyor

İsrail’in öldürdüğü 3 yaşındaki torunu Rim ile “gözlerinin içini öperek” vedalaşan dedesinin görüntüleri, dünyayı sarstı. STK’lar tarafından Rim’in doğum günü olan 23 Aralık, “Dünya Şehit Çocuklar Günü” ilan edildi. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar meydanlara döküldü. İstanbul’da bir grup ellerinde pastayla İsrail Konsolosluğuna yürüdü.