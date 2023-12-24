Doğum günü ölümsüz oldu

23 Aralık, Gazze’de dedesinden koparılan 3 yaşındaki Rim ve başta Gazze’dekiler olmak üzere tüm “Dünya Şehit Çocuklar Günü” kabul edildi. Geçtiğimiz hafta İsrail’in katliamlarında hayatını kaybeden Rim’i gözlerinden öperek uğurlayan ve “Ruhumun ruhu” dediği torununun küçük küpesini kalbinin üzerine broş yapan Halit dedenin hikayesi milyonları etkiledi. Türkiye’de binlerce sosyal medya kullanıcısı Rim’in doğum günü olan 23 Aralık’ın “Dünya Şehit Çocuklar Günü” olarak anılması için çağrı yaptı. Onlarca vatandaş sivil toplum kuruluşları ve aktivistler öncülüğünde, bu anlamlı günde Rim’in doğum gününü kutlamak ve soykırımı dünyaya duyurmak için birçok etkinliğe imza attı.

KARŞI KOYAMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ AFFET RİM!

İstanbul’daki Levent’ Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde dün bir araya gelen vatandaşlar, Rim’in doğum günü için gökyüzüne Filistin bayrağını temsil eden kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah balonları bıraktı. Cami önünde açıklama yapan sosyal medya fenomeni Zeynep Şensoy, “Bugün burada büyümelerine izin verilmeyen Rim’i, masum çocukları ve insanları anmak için bir araya geldik. Son 3 aydır Gazze’de 10 bin çocuğun yaşam hakları ellerinden alındı. Bunu sayılara indirgeyerek aslında olayın ruhunu ıskalıyoruz. Ama bu bile insanın kanını donduruyor. Bir kişi kocasını kaybetse ona “dul” derler. Annesini, babasını kaybederse “öksüz” “yetim” kalır. Peki soruyorum “evladını kaybedene” ne denir? Bunun için bir kelime yok. Ne Türkçe’de ne de dünyanın herhangi bir dilinde bunun tanımı yok” dedi. “İsrail Devleti, hak ve hukuk tanımaz bir tutumla katliam yaparak hiç kimseye değil, kendisine karşı nefret tohumları ekiyor” diye belirten Şensoy, “Bu soykırımda göçen çocuklardan biriydi Rim. Onun doğum günü bugün. 4 yaşına giren Rim’in bir daha hiç kesemeyeceği doğum günü pastasını İsrail Konsolosluğu’na bırakacağız. Umarım hayattayken bu düzene karşı koyamadığımız için bir özür olur. Ve bugüne kadar bu zulme ses çıkarmayanlar için bir uyanış” ifadelerini kullandı. Kalabalık, basın açıklamasının ardından “İyi ki doğdun Rim” şarkısını söyleyerek İsrail Konsolosluğu’na yürüdü. Konsolosluk önüne Rim’in yaşıtları çocuklar tarafından doğum günü pastası bırakıldı. Rim’in doğum günü için konsolosluk önünde de hayır lokması dağıtıldı. Kalabalık, gösterinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kefen biçtiler çocuklara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş, “Zalimler kundaklarından kefen biçtiler çocuklara. Gülüşlerini, evlerini, ailelerini, yarınlarını, her şeyi çaldılar onlardan. Cennete giden tertemiz ruhları ile elbet zalimlerin nefesini söndürecekler bıraktıkları bu dünyada. Zalimlerin yerle yeksan olduğu o günde ve inşallah cennette buluşmak umuduyla.” ifadelerini kullandı.

Şehitler anıtından gökyüzüne balon

15 Temmuz Derneği öncülüğünde, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği işbirliğinde “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” programı düzenlendi. Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Rİm’in doğum gününün 23 Aralık olması dolayısıyla yapılan etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirildi. Dünya Şehit Çocuklar Günü fikrini ortaya atan çevirmen Ayçin Kantoğlu, “Rim, Gazze’de dedesinin kucağında gördüğümüz o evladımız. Bugünün onun doğum günü olduğunu öğrendik. Artık bugünü kutlamalarına imkan yok. Biz 23 Aralık’ta Rim’in şahsında bu savaşta katledilen ve şehit edilen bütün çocukları anmak, bunun bir daha dünyada tekrar etmemesi için unutulmasının da önüne geçmek üzere böyle bir teşebbüste bulunduk.” dedi. Konuşmaların ardından çocukların katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin önünden gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.

Şehit Çocuklar Gününde sokaklara çıktılar

Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Rim’in doğum günü, “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” ilan edildi. Bu acı günde, Türkiye’nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi. Meydanlarda, ‘Çocuklar ölmesin’ sloganları atıldı. Programlara çocuklar da eşlik etti. Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesi öncülüğünde toplanan grup, Kent Meydanı’ndan Fevzi Çakmak Caddesi’ni takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Kütahya’da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi öncülüğünde “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” programı düzenlendi. Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın ile çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Gazze’de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundakları ile toplandı.







