Doğum günü ölümsüz oldu

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan torunları Rim ve Tarık'ın cansız bedenlerine sarılarak veda eden Gazzeli Halid Nebhan’ın milyonları etkileyen sözleri yürekleri yaktı. Halid dede, ''Rim her zaman, her daim, o ve kardeşi Tarık kollarımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir fotoğrafım olmasını isterdim'' diyerek acısını dile dökmüştü. Torunlarını çok seven dede, torunu Rim’i ‘Ruhumun ruhu’ diyerek gözlerinden öpüp uğurlamıştı. Rim’in doğum günü 23 Aralık’ta binlerce insan sokaklara dökülerek, katil İsrail’in soykırımına ‘Dur’ diyerek, bugünü ‘Şehit Çocuklar Günü’ olarak andı. Türkiye’nin ileri gelen müzisyenlerinden Mehmet Ali Aslan ise Rim anısına kaleme aldığı sözleri besteledi. Aslan’ın anlam dolu şarkısı, dinleyenleri duygulandırdı.