|
Hayat

Doğum günü ölümsüz oldu

İsrail’in öldürdüğü 3 yaşındaki torunu Rim ile “gözlerinin içini öperek” vedalaşan dedesinin görüntüleri, dünyayı sarstı. STK’lar tarafından Rim’in doğum günü olan 23 Aralık, “Dünya Şehit Çocuklar Günü” ilan edildi. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar meydanlara döküldü. İstanbul’da bir grup ellerinde pastayla İsrail Konsolosluğuna yürüdü.

04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 03:03 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

23 Aralık, Gazze’de dedesinden koparılan 3 yaşındaki Rim ve başta Gazze’dekiler olmak üzere tüm “Dünya Şehit Çocuklar Günü” kabul edildi. Geçtiğimiz hafta İsrail’in katliamlarında hayatını kaybeden Rim’i gözlerinden öperek uğurlayan ve “Ruhumun ruhu” dediği torununun küçük küpesini kalbinin üzerine broş yapan Halit dedenin hikayesi milyonları etkiledi. Türkiye’de binlerce sosyal medya kullanıcısı Rim’in doğum günü olan 23 Aralık’ın “Dünya Şehit Çocuklar Günü” olarak anılması için çağrı yaptı. Onlarca vatandaş sivil toplum kuruluşları ve aktivistler öncülüğünde, bu anlamlı günde Rim’in doğum gününü kutlamak ve soykırımı dünyaya duyurmak için birçok etkinliğe imza attı.

KARŞI KOYAMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ AFFET RİM!

İstanbul’daki Levent’ Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde dün bir araya gelen vatandaşlar, Rim’in doğum günü için gökyüzüne Filistin bayrağını temsil eden kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah balonları bıraktı. Cami önünde açıklama yapan sosyal medya fenomeni Zeynep Şensoy, “Bugün burada büyümelerine izin verilmeyen Rim’i, masum çocukları ve insanları anmak için bir araya geldik. Son 3 aydır Gazze’de 10 bin çocuğun yaşam hakları ellerinden alındı. Bunu sayılara indirgeyerek aslında olayın ruhunu ıskalıyoruz. Ama bu bile insanın kanını donduruyor. Bir kişi kocasını kaybetse ona “dul” derler. Annesini, babasını kaybederse “öksüz” “yetim” kalır. Peki soruyorum “evladını kaybedene” ne denir? Bunun için bir kelime yok. Ne Türkçe’de ne de dünyanın herhangi bir dilinde bunun tanımı yok” dedi. “İsrail Devleti, hak ve hukuk tanımaz bir tutumla katliam yaparak hiç kimseye değil, kendisine karşı nefret tohumları ekiyor” diye belirten Şensoy, “Bu soykırımda göçen çocuklardan biriydi Rim. Onun doğum günü bugün. 4 yaşına giren Rim’in bir daha hiç kesemeyeceği doğum günü pastasını İsrail Konsolosluğu’na bırakacağız. Umarım hayattayken bu düzene karşı koyamadığımız için bir özür olur. Ve bugüne kadar bu zulme ses çıkarmayanlar için bir uyanış” ifadelerini kullandı. Kalabalık, basın açıklamasının ardından “İyi ki doğdun Rim” şarkısını söyleyerek İsrail Konsolosluğu’na yürüdü. Konsolosluk önüne Rim’in yaşıtları çocuklar tarafından doğum günü pastası bırakıldı. Rim’in doğum günü için konsolosluk önünde de hayır lokması dağıtıldı. Kalabalık, gösterinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kefen biçtiler çocuklara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş, “Zalimler kundaklarından kefen biçtiler çocuklara. Gülüşlerini, evlerini, ailelerini, yarınlarını, her şeyi çaldılar onlardan. Cennete giden tertemiz ruhları ile elbet zalimlerin nefesini söndürecekler bıraktıkları bu dünyada. Zalimlerin yerle yeksan olduğu o günde ve inşallah cennette buluşmak umuduyla.” ifadelerini kullandı.

Şehitler anıtından gökyüzüne balon

15 Temmuz Derneği öncülüğünde, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği işbirliğinde “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” programı düzenlendi. Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Rİm’in doğum gününün 23 Aralık olması dolayısıyla yapılan etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde gerçekleştirildi. Dünya Şehit Çocuklar Günü fikrini ortaya atan çevirmen Ayçin Kantoğlu, “Rim, Gazze’de dedesinin kucağında gördüğümüz o evladımız. Bugünün onun doğum günü olduğunu öğrendik. Artık bugünü kutlamalarına imkan yok. Biz 23 Aralık’ta Rim’in şahsında bu savaşta katledilen ve şehit edilen bütün çocukları anmak, bunun bir daha dünyada tekrar etmemesi için unutulmasının da önüne geçmek üzere böyle bir teşebbüste bulunduk.” dedi. Konuşmaların ardından çocukların katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin önünden gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı.

Şehit Çocuklar Gününde sokaklara çıktılar

Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Rim’in doğum günü, “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” ilan edildi. Bu acı günde, Türkiye’nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi. Meydanlarda, ‘Çocuklar ölmesin’ sloganları atıldı. Programlara çocuklar da eşlik etti. Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesi öncülüğünde toplanan grup, Kent Meydanı’ndan Fevzi Çakmak Caddesi’ni takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Kütahya’da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi öncülüğünde “23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü” programı düzenlendi. Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın ile çocuk, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Gazze’de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundakları ile toplandı.


Müzisyen Mehmet Ali Aslan’dan Rim’in anısına duygulandıran şarkı: ‘Rim zeytin gözlü meleğim’
Müzisyen Mehmet Ali Aslan’dan Rim’in anısına duygulandıran şarkı: ‘Rim zeytin gözlü meleğim’

İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan torunları Rim ve Tarık'ın cansız bedenlerine sarılarak veda eden Gazzeli Halid Nebhan’ın milyonları etkileyen sözleri yürekleri yaktı. Halid dede, ''Rim her zaman, her daim, o ve kardeşi Tarık kollarımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir fotoğrafım olmasını isterdim'' diyerek acısını dile dökmüştü. Torunlarını çok seven dede, torunu Rim’i ‘Ruhumun ruhu’ diyerek gözlerinden öpüp uğurlamıştı. Rim’in doğum günü 23 Aralık’ta binlerce insan sokaklara dökülerek, katil İsrail’in soykırımına ‘Dur’ diyerek, bugünü ‘Şehit Çocuklar Günü’ olarak andı. Türkiye’nin ileri gelen müzisyenlerinden Mehmet Ali Aslan ise Rim anısına kaleme aldığı sözleri besteledi. Aslan’ın anlam dolu şarkısı, dinleyenleri duygulandırdı.


#Dünya Şehit Çocuklar Günü
#Gazze
#Rim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yoğun kar yağışında 100’e yakın araç yolda kaldı: Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı!