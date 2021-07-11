Saraydan evlere yayılan lezzet

Hayatımıza sonradan girdiğine asla inanmak istemeyecek kadar benimsediğimiz bazı yiyecekler var. Biber de bunlardan biri. O kadar bize ait bir lezzet ki, örneğin Güneydoğu Anadolu mutfağında asla onsuz düşünemeyeceğimiz onlarca yemek vardır. Kimimiz bu C vitamini deposu, antioksidan zengini ve metabolizma hızlandırıcı acılığın tutkunuyuzdur. Biber aslında Güney Amerika’dan dünyaya yayılmış bir bitkidir. Kırktan fazla çeşidi vardır. Siyahtan kırmızıya, mordan yeşile rengarenk ve her biri bambaşka bir acı tonuyla sofralarımıza gelir. Biz biberi 15. Yüzyıldan beri biliyoruz. Önce sivri biber, dolmalık biber çeşitleri sofralarımızda yer aldı, ardından bu biberlerin toza dönüşmüş halleri.

ZEYTİNYAĞLI DOLMALAR OSMANLI KÖKENLİ

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Tabi ki meşhur dolmaya adını veren de yine Osmanlı saray aşçıları oldu. Her ne kadar Akdeniz’den İran’a geniş bir coğrafyada bir takım sebzelerin içini kıyma ile doldurarak, sararak yemek yapılıyor olsa da, zeytinyağlı dolmalar Osmanlı kökenlidir. Ve Osmanlı saray mutfağından Avrupa’ya taşınıp, ilk defa 17. Yüzyılda İngiltere’de bir yemek kitabında yerini almıştır. Son onbeş yıldaysa kapya biber başta olmak üzere başka biber çeşitlerini tanır, sever ve yemeğe dönüştürür olduk. Şüphe yok ki, elindeki bir ürünü en orijinal ve lezzetli işleyen yine bu toprakların kadınları oldular. Salatadan dolmaya, turşudan reçele sofraları binbir çeşit biber yemeğiyle donattılar.

Bugün, her zaman yaptığımız gibi az bilinen , meşhur ve sırları gizli kalmış birkaç biberli tariften bahsedelim istiyorum. Böylece siz değerli okuyucularımıza yeni fikirler verebilir, sevdiğimiz bu lezzeti şaşırtıcı hallerde sofralarımıza getirebiliriz. Sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Tavuklu Biber Çorbası

4 domates

3 kapya biber

4 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

Bir çay bardağı tel şehriye

250 g. tavuk

Bir kahve fincanı sıvı yağ

Yarım limon

Bir avuç dere otu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Tavukları su ilave ederek pişirelim, küp küp doğrayalım. Sarımsakları soyup doğrayalım. Domatesin kabuklarını soyalım ve doğrayalım. Kapya biberleri közleyip kabuklarını ve çekirdeklerini alalım. Tencerede biberleri, sarımsakları ve domatesi kavuralım. Tavuk suyunu süzüp ekleyelim ve orta ateşte kaynatalım. Karışımı blenderdan geçirelim. Tavukları ilave edelim. Tel şehriyeyi ilave edelim. 10 dakika kaynatalım, tuzu ve baharatları ilave edelim. Dereotunu ilave edip servise alalım. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

250 g. nohut

6 adet kapya biber

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı tahin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, kimyon

YAPILIŞI: Nohutları bir gece önce ıslatalım. Haşlayalım, suyunu iyice alalım, zarı çıkaralım. Ezelim. Sarımsakları ve biberleri közleyelim. Sarımsakları soyalım ve biberlerin kabuklarını, çekirdeklerini alalım. Sarımsak ve biberleri robottan geçirelim, tuzu ve kimyonu ekleyelim. Nohut ezmesi, sarımsaklı biber püresiyle karıştıralım. Tahini ve zeytinyağını ekleyelim. Yarım saat dinlendirip servise alalım. Afiyet olsun.

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Saray Usulü Biber Dolması

Bir kg dolmalık biber

1 buçuk su bardağı pirinç

6 adet kuru soğan

Yarım su bardağı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı tuz

1er tatlı kaşığı tarçın, yenibahar, karabiber, nane

3-4 yemek kaşığı kuş üzümü

2-3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

YAPILIŞI: Soğanı küp küp doğrayalım. Kuş üzümünü yıkayıp saplarını alalım, ıslak halde 20 dakika bekletelim. Bir tavada bir fincan su ile kuru soğanı pişirelim. İçine yıkanmış pirinci ilave edelim. Kuş üzümü, dolmalık fıstığı pirincin içine ilave edelim. Toz şeker ve tuzu ekleyelim. Baharatları ekleyelim. Zeytinyağını ilave edip karıştıralım. Dolma biberlerin içlerini enine bir parmak boşluk bırakarak dolduralım. Domateslerden parçalar keselim ve dolmaların ağzını kapatalım. Düz dipli bir tencereye dolmaları dizelim. Dolmalardan enine bir parmak az olacak şekilde kaynatılıp soğutulmuş su ilave edelim. Kısık ateşte 20 dakika pişirelim. Ilık halde servise alalım. Afiyet olsun.

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