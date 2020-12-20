Sebzeli pizza denediniz mi?

Pizza, her yaştan insanın severek tükettiği bir lezzet. İtalya’da işçilerin yiyeceği olarak ortaya çıkan bu lezzet, makarna hamurundan arta kalan ile yapılmaya başlandı. Bir gün kraliçenin tatmasıyla üne kavuşan pizza, dünyanın dört bir yanına ulaştı, sevildi ve her ülkede ustaların ellerinde birbirinden farklı onlarca lezzete dönüşerek çoğaldı. Bugün, pizzanın artık vejeteryan formları da var. Sadece hamur üzerinde sebze ile yapılanlardan, hamuru bile sebze olan pizzalara uzanan geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Daha sağlıklı, daha hafif, glütenden azade pizzalar, mönülerde yer almaya başladı. Ben de bugün, bol sebze ve peynirle yapılan bu sıfır glüten pizzalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle zamanımızın çoğunu evde, az hareket ederek geçirdiğimiz bu günlerde, aldığımız kaloriyi azaltıp, vitamin ve mineral oranını artırmak oldukça güzel olacaktır diye düşündüm. Sağlıklı , mutlu günlerde pişirip sevdiklerinizle paylaşmanız duasıyla. İyi pazarlar.

REKLAM

Havuç Pizza

MALZEMELER

8-10 adet havuç

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yumurta

4 yemek kaşığı nohut veya mercimek unu

½ çay kaşığı tuz l Karabiber, kakule vb baharatlar

1 su bardağı kaşar rendesi

1 su bardağı mozarella veya parmesan yahut herhangi bir peynir

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyelim ve suyunu sıkalım. İçine tereyağı, nohut veya mercimek unu, kendi tercihlerimize göre seçtiğimiz ve rendelediğimiz peynir, tuz, baharatlar ve yumurtayı ilave edelim. Karışımı bir hamur haline getirip 15 dakika buzdolabında üzeri kapalı olarak dinlendirelim. Hamuru daha önce yağladığımız ya da pişirme kağıdı serdiğimiz bir fırın kabına yayalım. Üzerine kaşar peynirini serpelim. İsterseniz üzerine domates, biber, mısır gibi sebzeler ya da et ürünleri ilave edebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Afiyet olsun.

REKLAM

MALZEMELER

6 yemeklik kabak

100 gram bal kabağı

3 yumurta

Bir fincan çok amaçlı un

½ çay kaşığı tuz

2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 adet domates

Bir avuç taze nane

4 adet yeşil biber

Karabiber, kekik, fesleğen

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyelim ve suyunu sıkalım. Bal kabağı rendesi, yeşil kabak rendesi, yumurta, un, mozarella peyniri ve tuzu bir hamura dönüştürelim. 15 dakika buzdolabında üzeri kapalı olarak dinlendirelim. Domates ve biberi doğrayalım. Kabak hamurunu önceden yağladığımız ya da pişirme kağıdı serdiğimiz bir fırın kabına yayalım. Üzerine dilimlediğimiz domates ve biberi dizelim. Baharatları ve peyniri serpelim. İsterseniz üzerine domates, biber, mısır gibi sebzeler ya da et ürünleri ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirelim. Çıkardığımızda taze naneyi makasla keserek pizzamızın üzerine serpelim. (Böylece aromasını muhafaza edecektir). Afiyet olsun.

REKLAM

MALZEMELER

Bir kg karnabahar

4 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı öğütülmüş yulaf

Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı eriyebilen peynir

¼ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı fesleğen

¼ tatlı kaşığı sarımsak tozu

YAPILIŞI

Karnabaharı ayıklayalım ve blenderdan geçirelim. Yumurta, rendelenmiş eriyebilen peynir, tuz, kekik, fesleğen, sarımsak tozu ve zeytinyağı ilave edip bir hamura dönüştürelim. 15 dakika dinlendirelim. Hamuru yağlanmış ya da pişirme kağıdı serilmiş bir kalıba yayalım ve üzerine kaşar peyniri rendesini ilave edelim. İsterseniz üzerine domates, biber, mısır gibi sebzeler ya da et ürünleri ilave edebilirsiniz. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

REKLAM