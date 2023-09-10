Şehir Rehberi

Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye’de atacak

Dünya yıldızlarının parladığı 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 gün, 8 etapta 1.231,2 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e 24 takımdan 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Efsane bir kadroyla “Miracle”

Müzisyen Aycan Teztel, yeni eseri “Miracle” ile şubat ayında yaşanan depremin ardından ülkemizde ortaya çıkan dayanışma ruhundan aldığı ilhamı notalarla buluşturuyor. Herkesin bir olarak hayatları pahasına mücadele ettiği dönemin kendisine çok derin duygular yaşattığını anlatan Teztel, hislerini kafasında oluşan bir melodiyle aktarıyor. Müzisyene Volkan Öktem, Yahya Dai, Şenova Ülker, Tolga Bilgin, Barış Yazıcı, Paul Sanchez ve Batu Şallıel eşlik ediyor. “Miracle” Atilla Şereftuğ’un yazdığı interlüde sonrası Teztel’in trombon ve bas solosu ile sonlanıyor.

TRT Diyanet Çocuk’un en sevilen içe rikleri tabii’de

TRT uluslararası yayın platformu tabii’nin zengin içeriğinde artık yakın zamanda yayın hayatına başlayan TRT Diyanet Çocuk kanalı da yer alıyor. Çocuklar için eğlendirirken öğreten animasyon çizgi diziler üreten tematik bir kanal olan TRT Diyanet Çocuk’un en sevilen içeriklerinden Hay Hak (6-12), Cümbür Cemaat Kamptayız (6-12), Mimikolar (3-6), Küçük Hafız Emin (6-12) ve Meraklı Hafiye (6-12) gibi sevilen içerikleri bundan böyle tabii çocuk kategorisinden de ulaşılabilecek. Böylelikle izleyiciler dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için tasarlanan TRT Diyanet Çocuk yapımlarına tabii üzerinden canlı olarak erişebilecek ve diğer yandan da bu yapımları istedikleri zaman istedikleri yerde seyredebilecek.

Objektif arkası için bir kılavuz

Özdemir’in fotoğrafçılığa yeni adım atanlara yönelik hazırladığı “Fotoğraf Çekme Sanatı” fotoğrafçılık eğitimi kitabı Erkam Akademi Yayınları’ndan çıktı. Fotoğraf meraklıları için el kitabı olabilecek nitelikteki eser, Türkiye ve dünyanın diğer bazı ülkelerinden örnek fotoğraf kareleri ile okuyucularını adeta bir geziye çıkarıyor. Spesifik deyim ve terimler, gereksiz teknik detaylar, rakamsal değerler, karmaşık grafikler ve diyagramlardan arındırılmış rehber, “Kompozisyon ve Estetik Bilgisi”, “Işık” ve “Pozlama” olmak üzere 3 an bölüm ve bu bölümlere bağlı 64 alt başlıkta fotoğrafçılığın temel esaslarını ele alıyor.





Odağımız dünya, hedefimiz gelecek

2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir mobilite stratejisi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. “Net Sıfır” yol haritasına göre İGA İstanbul Havalimanı; 2022 yılını önceki yıla göre %13 daha az emisyon ile tamamladı. 2019 baz yılına göre ise 2022 yılında %21 emisyon azaltımı sağlandı. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında %23, 2030 yılında ise %45’e düşürülmesi öngörülürken; havalimanı paydaşlarına ait olan Kapsam 3 emisyonlarının azalması için projeler geliştiriliyor.

Topkapı Sarayı bilmecelerle keşfediliyor

VakıfBank Kültür Yayınları, “Bilmecelerle Topkapı Sarayı” kitabını minik okurlarıyla buluşturuyor. İki arkadaş Kaan ve Aslan, Türkiye’nin 100 yıllık tarihine tanık olmuş bilge bir ağaçla maceradan maceraya atılıyor. Lider Hepgenç ve Esat Zorkirişçi’nin hazırladığı kitabı Eslem Yaşar resimledi. Çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için Uzman Psikolog Zeynep İrem Çeven’in danışmanlığında yayımlanan eser, 7 yaş ve üzeri çocuklar için raflardaki yerini aldı.





170 Yıllık tarihi hamamdan yeni bir mekana

Üsküdar Belediyesi’nin bir kültür sanat platformu olarak Türkiye’ye kazandırdığı Nevmekân markasının 4’üncü halkası olan Nevmekân Kuzguncuk açıldı. 1854 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi tarafından yaptırılan hamam, uzun yıllar İstanbul’a hizmet vermişti. 1905 ve 1970 yıllarında iki kez onarım gören hamam, 2000’li yıllarda tamamen atıl hale gelmişti. Dağ hamamını yeniden restore edip bahçe ve peyzaj çalışmalarını da tamamlayan Üsküdar Belediyesi, Nevmekan Kuzguncuk’u kitapla tarihin buluştuğu en yeni tarihi mekan olarak ilçeye kazandırdı.

Yaren leylek beyazperdede

Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğu Sev Yapım’ın yapımcılığında beyazperdeye taşınıyor. Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğundan esinlenerek hazırlanan ‘Yaren Leylek’ sinema filmi, henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, babaannesinin evine gelmesi ve Leylek Yaren’le tanışması ile ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alıyor. Filmin ağustos ayının başında Bursa’nın Karacabey ilçesinde başlayan çekimleri tamamlandı. Her yaş grubuna hitap eden keyifli bir aile filmi olan ‘Yaren Leylek’ çok yakında sinemalarda izleyici ile buluşacak.





Fabrikada masal şenliği

Türkiye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Masal Fabrikada Şenliği” İzmir Torbalı Laber Kimya&İva Natura Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte; değerli araştırmacılar ve masal anlatıcılarının katılımı ile mitlerde her daim güzelliğe övgü yapılan masallar anlatılacak. Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edecek masal şenliği, kendin yap atölyeleri ile birlikte Anadolu’nun saklı oyunlarına vurgu yapacak.

Akbank kısa film festivali başvuruları başladı

Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren, özellikle genç sinemacılar için bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart - 04 Nisan 2024 tarihleri arasında 20. kez düzen-lenecek. Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2.237 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 22 Aralık 2023, Cuma olarak açıklandı. 20. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edebilirsiniz.







